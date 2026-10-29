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Policiales Siniestro vial en el sur de Entre Ríos

Camión que viajaba a Paraná volcó sobre tramo del sur entrerriano de Ruta 12

Un camión Mercedes Benz que transportaba flores y plantas desde Escobar hacia Paraná volcó en el kilómetro 148,5 de la Ruta Nacional 12, cerca de Ceibas. El vehículo ocupó tres cuartas partes de la calzada. El conductor resultó ileso y hubo tránsito asistido.

29 de Octubre de 2026
Volcó un camión con flores en la Ruta 12
Volcó un camión con flores en la Ruta 12 Foto: Policía de Entre Ríos

Un camión Mercedes Benz que transportaba flores y plantas desde Escobar hacia Paraná volcó en el kilómetro 148,5 de la Ruta Nacional 12, cerca de Ceibas. El vehículo ocupó tres cuartas partes de la calzada. El conductor resultó ileso y hubo tránsito asistido.

Un camión cargado de flores y plantas volcó en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 148,5, en jurisdicción del Puesto de Control Vial Brazo Largo, en el sur de Entre Ríos. El vehículo terminó sobre el carril contrario y obstruyó aproximadamente tres cuartas partes de la calzada, por lo que se implementó un operativo de tránsito asistido.

 

Según informó la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, el siniestro fue protagonizado por un camión Mercedes Benz Accelo 815, conducido por un hombre de 42 años, domiciliado en Loma Verde, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires.

 

El transportista se dirigía desde Escobar hacia la ciudad de Paraná con una carga de flores y diversas plantas. Por motivos que fueron detallados en el informe policial, perdió el control del rodado, despistó y terminó volcando sobre la ruta. A pesar de la magnitud del accidente, el conductor no sufrió lesiones.

Cómo ocurrió el vuelco del camión en la Ruta 12

 

De acuerdo con la información oficial, el camión circulaba por el carril ascendente de la Ruta Nacional 12 cuando se produjo el despiste.

 

El conductor manifestó que, debido a un descuido, una de las ruedas del vehículo salió hacia la banquina. Esta situación provocó que perdiera el control de la unidad y no pudiera evitar el vuelco.

Como consecuencia, el Mercedes Benz terminó sobre el carril contrario y quedó atravesado sobre buena parte de la ruta, lo que generó dificultades para la circulación de los demás vehículos.

 

La Policía precisó que el camión obstruyó aproximadamente tres cuartas partes de la calzada, motivo por el cual fue necesario organizar el paso de los automovilistas mientras se desarrollaban las tareas de asistencia.

El conductor resultó ileso y solicitaron una grúa pesada

 

Tras el accidente, el personal que intervino en el lugar constató que el transportista no presentaba lesiones aparentes.

 

El informe policial confirmó que el siniestro dejó únicamente daños materiales, sin personas heridas.

 

Debido a la posición en la que quedó el camión y a sus dimensiones, las autoridades solicitaron una grúa pesada para realizar las maniobras necesarias para retirar el vehículo de la calzada.

 

Mientras se aguardaba la llegada del equipo, los efectivos organizaron la circulación para permitir el paso de los vehículos de manera controlada.

Tránsito asistido y operativo de seguridad vial

 

Desde la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial informaron que, tras el vuelco, se implementó un dispositivo de tránsito asistido sobre la Ruta Nacional 12, con circulación regulada en el sector afectado.

 

En el lugar intervinieron efectivos del Puesto de Control Vial Brazo Largo, Gendarmería Nacional Argentina, Comisaría Ceibas y Destacamento Empalme.

 

También participaron Bomberos Voluntarios de Ceibas y personal de Autovía del Mercosur, quienes colaboraron con las tareas de asistencia y seguridad.

Según el reporte oficial, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios de Ceibas y personal de Autovía del Mercosur permanecieron trabajando en el sector para atender las consecuencias del siniestro y coordinar el retiro del transporte.

 

El accidente se produjo en un tramo de la Ruta Nacional 12 utilizado por vehículos particulares y transportes de carga que circulan entre Buenos Aires y Entre Ríos.

Temas:

Ruta Nacional 12 vuelco de camión accidente en Ruta 12 ceibas Brazo Largo
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