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Paraná Siniestro vial en la mañana de este jueves

Una camioneta chocó contra un transporte escolar que esperaba a dos niños en Paraná

El accidente ocurrió en calle Juan Báez, minutos antes de las 7. El transporte escolar estaba detenido frente a una vivienda y tenía un niño a bordo cuando fue impactado por una camioneta distribuidora.

29 de Octubre de 2026
Choque en calle Juan Báez
Choque en calle Juan Báez

El accidente ocurrió en calle Juan Báez, minutos antes de las 7. El transporte escolar estaba detenido frente a una vivienda y tenía un niño a bordo cuando fue impactado por una camioneta distribuidora.

Un transporte escolar fue chocado por una camioneta perteneciente a una empresa distribuidora durante la mañana de este jueves en calle Juan Báez, entre Amanda Mayor y Ángela Sors, de la ciudad de Paraná. El siniestro ocurrió pasadas las 6.30, cuando el vehículo escolar se encontraba detenido frente a una vivienda para recoger a dos niños.

 

Según pudo saber Elonce, al momento del impacto había un niño en el interior del transporte escolar, cuyo conductor aguardaba la salida de otros dos menores para continuar con el recorrido habitual.

 

La camioneta distribuidora, que circulaba por la misma arteria, impactó con fuerza contra la parte trasera izquierda del transporte escolar. Por las características del choque, se presume que el vehículo que provocó la colisión circulaba a una velocidad considerable.

El conductor de la camioneta dijo que se encandiló con el sol

La transportista escolar relató que se encontraba esperando frente a una vivienda cuando fue sorprendida por el fuerte impacto. Explicó que recién había comenzado el recorrido que realiza diariamente para trasladar a los alumnos hacia sus establecimientos educativos.

 

Señaló que tanto ella como el niño que se encontraba a bordo se llevaron un gran susto por la violencia del choque. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Foto: Bomberos Voluntarios Paran&aacute;
Foto: Bomberos Voluntarios Paraná

Por su parte, el conductor de la camioneta distribuidora manifestó que se habría encandilado con el sol, circunstancia que podría haber influido en la colisión.

 

Como consecuencia del siniestro, el transporte escolar sufrió importantes daños en el sector trasero izquierdo, mientras que la camioneta distribuidora presentó roturas en la parte delantera derecha, principalmente en el paragolpes.

 

 

 

Temas:

Paraná choque en Paraná accidente de tránsito transporte escolar calle Juan Báez
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