Crece la demanda de disfraces por Halloween en Paraná: precios y personajes más elegidos

La demanda de disfraces por Halloween aumentó en Paraná ante la proximidad de la celebración. Desde un comercio con más de 35 años de trayectoria contaron a Elonce cuáles fueron los personajes más buscados, cuánto costaban los alquileres y cómo realizar las reservas.
La demanda de disfraces por Halloween creció en Paraná durante los días previos a la celebración del 31 de octubre. Niños, adolescentes y adultos comenzaron a buscar vestimentas para participar de fiestas, encuentros y actividades temáticas. En ese contexto, Elonce visitó un comercio especializado en confección, alquiler y venta de disfraces, donde su responsable, María Silvia, brindó detalles sobre los precios, las preferencias de los clientes y el movimiento comercial.
El local Disfraces a Medida, ubicado en calle 3 de Febrero 1112, entre Brown y López y Planes, ofreció alternativas para todas las edades, con alquileres desde los 20.000 pesos. Entre las opciones más solicitadas aparecieron los personajes de películas de terror, especialmente los payasos, aunque también se mantuvieron los clásicos disfraces de brujas, esqueletos y personajes infantiles.
Durante una recorrida por el establecimiento, se mostró parte de la variedad disponible. Capas, máscaras, túnicas y trajes completos ocuparon los exhibidores mientras los preparativos para Halloween impulsaban las consultas. "Halloween se está trabajando muy bien, igual otras fechas también importantes", expresó Silvia ante Elonce.
Los disfraces de terror, entre los más buscados
La comerciante explicó que las preferencias fueron variadas, aunque identificó una mayor demanda de vestimentas relacionadas con el terror. Entre los personajes disponibles mencionó a Harry Potter, Merlina, brujas, arlequines, esqueletos y el payaso de la película Terrifier, uno de los modelos que despertó mayor interés.
"Se lleva de todo un poco, más lo que es payaso, eso está saliendo un montón", señaló.
También destacó que las túnicas con máscaras, las capas y los gorros de brujas estuvieron entre los accesorios elegidos para completar los atuendos.
La presencia de personajes cinematográficos reflejó cómo las producciones de terror y las series influyeron en las elecciones de quienes se preparaban para Halloween. Sin embargo, los modelos tradicionales continuaron formando parte de la oferta, especialmente para familias que buscaban opciones infantiles.
Cuánto costaba alquilar un disfraz para Halloween
Uno de los principales aspectos consultados por los clientes fue el precio. María Silvia detalló que el establecimiento trabajaba con talles para bebés, niños y adultos, y que los valores dependían del modelo, las medidas y los accesorios incluidos. "Trabajamos talles bebé, niños y adultos desde 20.000 pesos. Esos salen los alquileres. También tenemos algunos trajes de Halloween para venta, también de ese importe", explicó la responsable del negocio.
En el caso de los adultos, los alquileres rondaban los 30.000 pesos, mientras que los infantiles se ubicaban entre 20.000 y 25.000 pesos. Algunos trajes de payasos de terror alcanzaban los 35.000 pesos, según la incorporación de máscaras y otros complementos.
Cómo reservar los disfraces y cuándo retirarlos
Ante el incremento de consultas por la celebración, la comerciante recomendó realizar las reservas con anticipación. El procedimiento permitía asegurar la disponibilidad del modelo y del talle para la fecha solicitada. "Podés hacer una reserva para reservar la fecha con una seña mínima. Traés el documento para verificar los datos y un día antes o dos ya podés retirar el traje", explicó María Silvia sobre la modalidad de alquiler.
Respecto de los complementos, aclaró que muchos modelos incluían accesorios, aunque esa condición dependía del disfraz seleccionado. Por ese motivo, los clientes podían consultar qué elementos formaban parte del alquiler antes de confirmar la elección.
Un emprendimiento con más de 35 años de trayectoria
Más allá del movimiento generado por Halloween, Disfraces a Medida contaba con una extensa trayectoria en la confección de vestimentas para celebraciones escolares, espectáculos y acontecimientos sociales. "En realidad se trabaja muy bien durante todo el año porque nos dedicamos a confecciones. Hacemos, aparte de los trajes patrios, confecciones especiales, siempre con anticipación", comentó la entrevistada.
El emprendimiento también confeccionaba disfraces de princesas de Disney, personajes infantiles y vestimentas para actos escolares. A esa actividad se sumaban dinosaurios inflables para eventos y cabezones de animación utilizados en estudiantinas y otras celebraciones.
De los actos escolares a las fiestas temáticas
La trayectoria del negocio permitió ampliar su catálogo y adaptarlo a diferentes acontecimientos del calendario. Aunque Halloween concentraba buena parte de las consultas de estos días, también se aproximaban otras celebraciones que requerían vestimentas especiales. "Tenemos disfraces y vestimenta para el Día de la Tradición o para fiestas de santos que también se aproximan", detalló María Silvia, quien destacó la diversidad de propuestas disponibles para distintas edades.
La responsable recordó que el emprendimiento comenzó hacía más de 35 años con la confección de trajes y que posteriormente incorporó la atención comercial al público. "Este negocio empezó hace más de 35 años, pero atención al público hace desde el 2007", precisó.
Dónde conseguir los disfraces en Paraná
El comercio funcionaba en calle 3 de Febrero 1112, entre Brown y López Jordán, donde los interesados podían acercarse para conocer los modelos, consultar precios y realizar reservas. Además, la responsable explicó que los trabajos podían observarse a través de Instagram, en la cuenta Disfraces a Medida, identificada con un logotipo naranja. Allí compartían imágenes de las confecciones y de niños utilizando diferentes vestimentas.
Con la llegada de Halloween, el negocio volvió a recibir consultas de familias y adultos que buscaban caracterizarse para las celebraciones. Entre máscaras, capas y personajes de terror, la demanda se sumó a una actividad que, según María Silvia, continuaba durante todo el año gracias a los actos escolares, las fiestas tradicionales y los eventos infantiles.