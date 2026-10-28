El Banco de Alimentos de Paraná distribuirá 8.000 kilos de mandarinas y pomelos donados por un productor

El Banco de Alimentos de Paraná distribuirá 8.000 kilos de mandarinas y pomelos que fueron donados por un productor citrícola para evitar que se desperdiciaran. La mercadería llegó directamente desde el campo y será entregada este miércoles, a partir de las 17 horas, a organizaciones sociales y comedores comunitarios de la capital entrerriana.

La donación fue realizada por la firma El Paruco Cítricos, que decidió cosechar la producción y destinarla a quienes más la necesitan, en lugar de permitir que la fruta se perdiera en la quinta. La iniciativa combina solidaridad, aprovechamiento de alimentos y compromiso ambiental.

"Detrás de esta donación hay una decisión que lo cambia todo", expresaron desde la organización a través de sus redes sociales. Además, destacaron el gesto del productor, que "decidió no tirar la comida", permitiendo recuperar ocho toneladas de frutas aptas para el consumo.

Un operativo solidario para clasificar ocho toneladas de frutas

Para acondicionar la mercadería antes de su distribución, se organizó una jornada de clasificación en las instalaciones del Club Atlético Paraná, que cedió sus espacios para facilitar las tareas.

Allí, decenas de voluntarios trabajaron en la revisión y separación de las mandarinas y pomelos, con el objetivo de garantizar que lleguen en buenas condiciones a las instituciones beneficiarias. El operativo también contó con la colaboración de IFCO Systems, que aportó cajones plásticos y soluciones logísticas.

La entrega se realizará desde las 17 horas en el depósito del Banco de Alimentos, ubicado en calle 17 de Octubre 155. Desde allí, la fruta será distribuida entre las organizaciones que integran su red de asistencia alimentaria.

"Cuando hay compromiso, trabajo en equipo y decisiones que transforman, los alimentos llegan a destino. Porque si se puede consumir, no se tira", concluyeron desde la institución, al destacar la importancia de recuperar alimentos y fortalecer el trabajo solidario.