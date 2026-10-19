Plantas medicinales de Entre Ríos: investigan sus propiedades y buscan ampliar su uso

La ingeniera agrónoma Mariana Bertos explicó a Elonce cómo se investigan las plantas medicinales de Entre Ríos, los desafíos para desarrollar productos naturales y las dificultades para su registro. El 7 de noviembre se realizará una jornada sobre flora autóctona y nutracéuticos en Oro Verde.
Las plantas medicinales de Entre Ríos son objeto de investigaciones destinadas a recuperar conocimientos tradicionales, identificar sus propiedades y desarrollar productos naturales con respaldo científico. La ingeniera agrónoma Mariana Bertos, docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), explicó los avances de estos trabajos durante una entrevista en el programa Momento de Campo, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.
La especialista integra la cátedra de Botánica Sistemática y participa de un proyecto que vincula a la universidad con Laboratorio Chilcas. La iniciativa apunta a estudiar especies utilizadas tradicionalmente con fines medicinales, garantizar la identificación de las materias primas y avanzar en los procedimientos necesarios para su incorporación a productos regulados.
Al referirse al origen de estas investigaciones, Bertos relató: "Mi tesis doctoral la hice en una temática que tiene que ver con rescatar usos tradicionales de distintas comunidades de la provincia. Desde el año pasado, a través de un proyecto de investigación, hacemos hincapié particularmente en el uso medicinal con la comunidad de Oro Verde".
El conocimiento tradicional y su vinculación con la ciencia
La investigación combina el trabajo de campo, la identificación botánica y el análisis de los conocimientos transmitidos por distintas comunidades. Uno de los objetivos es establecer qué especies se utilizan, cuáles son sus componentes y qué evidencia científica existe sobre sus posibles aplicaciones.
"Hay muchísimas especies nativas. En esto de la etnobotánica, que es la disciplina en la que trabajo, hay mucho del folclore, de nuestra cultura tradicional y de nuestros pueblos originarios, que tienen un conocimiento ancestral respecto a la utilización de estas plantas", explicó la docente.
En ese proceso, la correcta identificación de cada vegetal constituye un requisito para relacionar los conocimientos populares con los estudios científicos disponibles. También permite establecer controles sobre las materias primas utilizadas en la elaboración de preparados herbarios.
"Hay mucha información que se rescata de estos saberes populares y mucha información científica. A partir del registro inicial de estos saberes populares, después se hace la comprobación científica: se busca qué principios activos tiene esa planta, qué químicos contiene y se empiezan a comprobar sus propiedades terapéuticas", detalló Bertos.
Chañar y carnicera, entre las especies estudiadas
La investigadora mencionó diferentes plantas utilizadas en preparados naturales, entre ellas el chañar y la hierba carnicera. También explicó que el laboratorio trabaja con combinaciones de especies vegetales destinadas a la elaboración de productos herbarios.
Uno de los casos que despertó interés es el de la hierba carnicera, conocida en la producción agropecuaria como rama negra. Se trata de plantas del género Conyza que representan una dificultad para determinados cultivos extensivos debido a su resistencia al glifosato.
"Nosotros intentamos darle una vuelta de rosca, hacer un cambio de paradigma y encontrarle utilidad a estas especies que generan tanta problemática a nivel de cultivos extensivos", señaló.
Bertos explicó que la carnicera tiene antecedentes de uso tradicional en preparados destinados a molestias digestivas y que también se comercializa en herboristerías. Sin embargo, aclaró que su incorporación a determinados productos regulados enfrenta dificultades administrativas y técnicas.
"La hierba carnicera está en el ambiente de la producción, donde se la conoce como rama negra. Son dos especies de Conyza que, desde el punto de vista productivo, son un problema porque son resistentes al glifosato", precisó.
Las dificultades para registrar especies nativas
La docente señaló que uno de los obstáculos para el desarrollo de productos derivados de la flora regional es la situación regulatoria de algunas especies utilizadas tradicionalmente.
"El Código Alimentario Argentino tiene un listado donde están inscriptas las especies y qué órganos de esas plantas se pueden consumir. Adolece de un listado de especies nativas", explicó.
Según indicó, esta situación obliga a los investigadores y laboratorios a reunir documentación técnica y avanzar en procedimientos específicos antes de incorporar determinadas plantas a productos registrados.
"La legislación no tiene este concepto de nutracéutico. Simplemente tenemos la opción de inscribir como alimento o como fitomedicamento, como medicamento herbario, y hay otra categoría que es medicamento herbario tradicional", sostuvo.
Bertos agregó que los requisitos representan un desafío para emprendimientos de menor escala, especialmente cuando trabajan con especies que todavía no cuentan con reconocimiento dentro de las categorías correspondientes. "Cuando nosotros nos metemos en las nativas, que es el gran desafío, empieza el problema de tener que ir para atrás para poder después estar en regla", manifestó.
El trabajo con productores locales y la trazabilidad
Otro aspecto central de la investigación es conocer el origen de las plantas empleadas como materia prima. En este sentido, Bertos destacó la articulación de Laboratorio Chilcas con productores de la región, que permite realizar un seguimiento desde el cultivo hasta el procesamiento.
"Lo más común es que los laboratorios que se dedican a hacer fitomedicamentos compren a proveedores que generalmente vienen de Buenos Aires o de otros lugares. Ahí lo que se pierde es la trazabilidad", explicó.
La especialista advirtió que la identificación de las especies puede resultar compleja cuando el material llega procesado. Por ese motivo, consideró importante establecer controles desde las primeras etapas de producción.
"Puede llegar mucho material sucio o contaminado. Se hacen los análisis bacteriológicos y demás, pero falta la comprobación de que la planta es lo que dice ser cuando uno la compra. Como llega deshidratada y molida, es difícil corroborarlo", señaló. En contrapartida, destacó el modelo de trabajo que se desarrolla con productores cercanos al laboratorio.
"Como trabaja con productores locales, se controla bajo buenas prácticas de manejo. Se hace todo de manera orgánica, no hay agroquímicos de por medio. Podemos tener esta trazabilidad, sabemos el origen y la calidad de la materia prima con la que después se producen esos fitomedicamentos o suplementos dietarios y, a la vez, se le da trabajo a la gente de la zona", expresó.
Una jornada para compartir los avances de las investigaciones
Los trabajos desarrollados por la universidad y el laboratorio serán parte de una jornada sobre flora autóctona y nutracéuticos, prevista para el sábado 7 de noviembre, de 8:30 a 16, en el Jardín Botánico de Oro Verde.
"La jornada tiene por objetivo dar a conocer lo que nosotros venimos trabajando", explicó Bertos. Además, indicó que se buscará acercar información a profesionales de distintas disciplinas, particularmente del ámbito sanitario.
La actividad contará con exposiciones de especialistas en agronomía, medicina, nutrición e investigación farmacéutica. También participará un investigador del Conicet vinculado con la Universidad Nacional de Rosario, quien abordará el estudio de los componentes químicos de las plantas.
"Va a haber una médica que va a contar un caso de uso clínico de fitomedicamentos. También va a haber una nutricionista, porque la idea es que la jornada sea interdisciplinaria", adelantó.
Habrá un recorrido para reconocer plantas nativas
Además de las exposiciones, el encuentro incluirá una actividad práctica de reconocimiento de especies vegetales dentro del Jardín Botánico. La propuesta buscará acercar a los participantes a la diversidad de plantas presentes en el lugar.
"El Jardín Botánico nos ofrece este entorno de especies nativas, entonces vamos a aprovechar y hacer identificación de especies. En esa parte estoy yo", comentó Bertos.
La jornada tendrá modalidades presencial, virtual y diferida mediante grabaciones, para facilitar la participación de quienes no puedan trasladarse hasta Oro Verde.
"Es abierto, principalmente destinado a profesionales del área de las ciencias agropecuarias, veterinarios, médicos, farmacéuticos y nutricionistas, pero también puede ir cualquiera que esté interesado y estudiantes, porque nos interesa ir sembrando esa semillita en los futuros profesionales", concluyó la docente.