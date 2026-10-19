Rawson Imágenes lanzó “Después”, una campaña para no postergar los controles mamarios

La prevención del cáncer de mama y la importancia de no postergar los controles médicos fueron los ejes de una campaña presentada por Rawson Imágenes durante octubre, mes dedicado a la concientización sobre esta enfermedad. A través de un videoclip titulado "Después", la institución buscó transmitir un mensaje sobre la detección temprana y las dificultades que muchas mujeres encuentran para dedicar tiempo al cuidado de su salud.

Valeria López, coordinadora y coach ontológica profesional, y Martina Schaab, técnica radióloga, explicaron a Elonce los objetivos de la iniciativa, brindaron recomendaciones sobre las mamografías y detallaron las actividades de acompañamiento que desarrolla la Fundación OSUCMA.

“Venimos trabajando hace bastante tiempo en cómo llevar el mensaje de la detección temprana, porque entendemos que comunicar también es una responsabilidad. La idea de Después es invitarnos a reflexionar, detenernos y conversar sobre aquello que postergamos”, expresó López.

“Después saco el turno”: el mensaje de la campaña

El videoclip comenzó con una pregunta dirigida a las mujeres: “¿Cuántas veces dijiste después?”. A partir de esa frase, presentó situaciones cotidianas en las que las responsabilidades laborales, familiares y personales llevan a dejar los controles médicos para otro momento.

“Después saco el turno. Después tengo tiempo. Después de las vacaciones. Después de terminar este proyecto”, fueron algunas de las expresiones que formaron parte del mensaje audiovisual.

La historia continuó con una reflexión: “Siempre había algo más importante, hasta que entendí que cuidarme también era una forma de cuidar a los que amo”.

López explicó que la campaña surgió al observar que muchas mujeres priorizan las necesidades de otras personas antes que las propias.

“Muchas veces aparecen incertidumbres, miedos y también la misma rutina. Culturalmente, la mujer viene con esto de primero la familia, primero los hijos y primero el trabajo. Notamos que se repite mucho y quisimos trasladarlo al video”, señaló.

Mamografía: a qué edad realizarla y cuánto dura el estudio

Durante la entrevista, Martina Schaab explicó que la mamografía permite detectar alteraciones que todavía no generan síntomas visibles o palpables.

“Es muy importante que las mujeres no esperen a sentir dolor o encontrar algo palpable en la mama para realizarse una mamografía. En el estudio se pueden ver anomalías muy pequeñas que no se palpan”, destacó.

La técnica radióloga señaló que, como recomendación general de la institución, se promueve el control mamográfico anual a partir de los 40 años. No obstante, la edad de inicio y la frecuencia deben definirse con el profesional tratante, de acuerdo con los antecedentes y factores de riesgo de cada paciente.

Octubre rosa: no dejes para "después"-Rawson Imágenes

“Antes de los 40 años es recomendable consultar con el médico o ginecólogo, que puede indicar una ecografía u otro estudio según cada situación”, explicó.

Respecto del procedimiento, Schaab indicó que la realización de una mamografía demora aproximadamente cinco minutos.

“Son cuatro imágenes las que realizamos, dos de frente y dos de costado. Son cinco minutitos”, detalló.

También aclaró que el autoexamen mamario no reemplaza los controles por imágenes. La mamografía puede producir molestias breves por la compresión necesaria para obtener las imágenes, aunque la experiencia varía entre pacientes.

Los mitos y temores que llevan a postergar los controles

Otro de los aspectos abordados fue la circulación de información incorrecta sobre los estudios mamográficos.

López señaló que, durante sus 12 años de trabajo en la institución, escuchó reiteradamente preocupaciones vinculadas con el dolor y posibles consecuencias de la mamografía.

“Muchas veces escuchamos que va a doler o que puede generar determinadas patologías. Por eso tratamos de brindar información clara y correcta”, explicó.

En ese sentido, destacó que Rawson Imágenes cuenta con el asesoramiento de la doctora Elena Ximena, especialista en diagnóstico por imágenes e imagenología mamaria, quien revisa los contenidos médicos difundidos por la institución.

“Hoy podemos encontrar demasiada información en internet y muchas veces no es correcta. Las palabras y las imágenes pueden acercar, pero también generar confusión. Por eso es importante que el mensaje sea certero y claro”, sostuvo.

Fundación OSUCMA: acompañamiento para mujeres con cáncer de mama

Además de las campañas de prevención, las entrevistadas presentaron el trabajo de la Fundación OSUCMA, Organización Solidaria Unidas por el Cáncer de Mama, una iniciativa destinada a brindar contención a mujeres que atravesaron o se encuentran atravesando la enfermedad.

López explicó que la organización trabaja sobre dos objetivos principales: promover la detección temprana y acompañar a las pacientes desde una perspectiva integral.

“Buscamos brindar acompañamiento y contención a mujeres que han transitado o están transitando el cáncer de mama. La propuesta no se reduce solamente a la enfermedad, sino que busca acompañar a la mujer desde una mirada más integral”, manifestó.

La fundación desarrolla actividades vinculadas con cuatro disciplinas: psicología, nutrición, oncoestética y coaching ontológico.

Los encuentros se realizan cada 15 días, los sábados, en las instalaciones de Rawson Imágenes. Según detallaron, la iniciativa comenzó con seis participantes y actualmente reúne a 27 mujeres beneficiarias.

Cómo sumarse a los espacios de acompañamiento

Martina Schaab explicó que las mujeres interesadas en participar de la Fundación OSUGMA pueden comunicarse mediante sus redes sociales, donde encontrarán un enlace de WhatsApp.

El primer paso consiste en completar un formulario de preinscripción. Posteriormente, la información es recibida por Delfina, psicóloga de la organización, quien realiza una entrevista de admisión.

“Una vez que ella realiza la entrevista, la persona puede incorporarse al grupo. Los encuentros son cada 15 días, los sábados, en Rawson Imágenes”, explicó.

La técnica radióloga destacó que la propuesta está dirigida a quienes necesitan un espacio para compartir experiencias, recibir acompañamiento y establecer vínculos con otras mujeres.

“Son bienvenidas todas aquellas personas que necesiten ese lugar para ser escuchadas y acompañadas”, expresó.

Mujeres Rosas reunió a más de 800 personas

Las entrevistadas también repasaron otras actividades desarrolladas durante octubre, entre ellas la tercera edición del desfile Mujeres Rosas, realizado el pasado 3 de octubre.

Según informó López, el encuentro reunió a 830 asistentes y alrededor de 200 personas que participaron en tareas de organización, voluntariado, maquillaje y peluquería.

La coordinadora destacó que estas iniciativas permitieron fortalecer los vínculos entre mujeres y ampliar el alcance de los mensajes de prevención.

“Se genera una identificación y un vínculo entre ellas. También notamos que se suman a concientizar y eso ayuda a que el mensaje se multiplique”, relató.

Actualmente, el grupo vinculado con el desfile cuenta con una red de aproximadamente 80 mujeres, algunas de las cuales también participan de las actividades de OSUGMA.

Dónde realizar consultas y solicitar turnos

Dirección: Hipólito Yrigoyen 365

Teléfono: 343 6115425

Instagram: @diagimagenesrawson

Para conocer las actividades y el procedimiento de inscripción a la Fundación OSUCMA, las interesadas pueden buscar sus redes sociales y acceder al enlace de contacto disponible en su perfil.

Finalmente, las profesionales remarcaron que la concientización sobre el cáncer de mama no debe limitarse a octubre.

Mes de concientización y prevención del cáncer de mama

“Lo importante es que durante todo el año se mantenga este mismo ambiente de concientización y que las mujeres se hagan los controles, no solamente en octubre”, concluyó Schaab.

El mensaje central de la campaña quedó resumido en la frase final del videoclip: “No te postergues, hacete la mamografía. La detección temprana hace la diferencia”.