Realizaron una jornada comunitaria de salud mental y advirtieron que creció la demanda de atención

El Hospital Gerardo Domagk realizó una jornada comunitaria de salud mental, en el marco de las actividades organizadas durante octubre por el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemoró el pasado 10 de octubre. La propuesta reunió caminatas, espacios de costura, charlas y presentaciones musicales, con el objetivo de acercar a la comunidad las distintas iniciativas de acompañamiento y prevención que desarrolla la institución.

Durante la actividad, referentes del hospital señalaron que la demanda de atención en salud mental se incrementó considerablemente y remarcaron la necesidad de generar espacios de encuentro que permitan abordar el bienestar emocional de manera integral.

“La demanda se ha incrementado bastante. Esta es una posibilidad y una oportunidad para hacer promoción en salud mental”, expresaron desde la institución.

Caminatas, talleres y actividades para promover el bienestar

La jornada fue presentada como la actividad central de una programación que el hospital desarrolló durante todo octubre, con propuestas destinadas a visibilizar el trabajo de sus diferentes áreas.

“Desde la institución organizamos actividades durante todo el mes. Esta es la actividad central, donde propusimos una jornada comunitaria para compartir los distintos espacios en los que trabajamos”, explicaron.

Entre las iniciativas se destacaron las caminatas, los talleres de costura y las charlas abiertas. Según indicaron, estas propuestas buscaron fortalecer una mirada integral de la salud, sin separar los aspectos físicos de los emocionales.

“Hacemos caminatas, mezclando lo que es la salud integral, tratando de mostrar que no debemos fragmentar la salud, sino integrar la salud mental con la física”, señalaron.

Asimismo, destacaron que la convocatoria permitió dar a conocer actividades que funcionan habitualmente en el establecimiento y facilitar el acercamiento de los vecinos.

Preocupación por el aumento de la demanda de salud mental

Desde el hospital reconocieron que las consultas vinculadas con la salud mental aumentaron, una situación que reforzó la importancia de desarrollar acciones de promoción y acompañamiento comunitario.

En ese sentido, remarcaron que el cuidado de la salud mental debe contemplarse en todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la adultez mayor.

“La salud mental implica todas las edades. Hablamos de infancia, de mujeres, de vejeces y de adolescencias. Esta es una posibilidad para realizar actividades de promoción, dar a conocer nuestro trabajo y acercarnos a la comunidad”, manifestaron.

La institución destacó que estas jornadas también permitieron generar vínculos entre los equipos de salud y los participantes, además de difundir los espacios disponibles para quienes necesitan orientación o acompañamiento.

La música también fue parte de la jornada

La actividad contó con la participación de la Orquesta Juvenil Iturain, que acompañó la propuesta con una presentación musical.

Desde el hospital destacaron la presencia de la agrupación, que participa habitualmente de las actividades organizadas por la institución.

Jornada comunitaria de salud mental en el Hospital Gerardo Domagk

“Todos los años nos vienen a acompañar y a poner un poco de música. Ellos también forman parte de espacios de contención vinculados con la salud mental, así que para nosotros es muy significativo que estén”, expresaron.

Por su parte, desde la orquesta anticiparon que el repertorio combinaría música clásica, folclórica y ritmos caribeños. “Vamos a interpretar una chacarera, una parte de una suite y también repertorio caribeño”, detallaron.