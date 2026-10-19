SADE Entre Ríos celebra este martes su 62º aniversario con el 35º Encuentro Literario

REDACCIÓN ELONCE
El 35º Encuentro Literario de SADE Entre Ríos se realizará este martes 20 de octubre, a las 19:30, en la Sala Mariano Moreno de Paraná. Miguel Rodríguez adelantó a Elonce las actividades gratuitas y destacó el acompañamiento a los escritores de la provincia
El 35º Encuentro Literario de SADE Entre Ríos se realizará este martes 20 de octubre, desde las 19:30, en la Sala Mariano Moreno, ubicada en la intersección de Corrientes y Andrés Pazos, en Paraná. La actividad, organizada por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), filial Entre Ríos, se desarrollará bajo el lema “El arte nos conecta”, en el marco del 62º aniversario de la institución, con entrada libre y gratuita.
El presidente de SADE Entre Ríos, Miguel Rodríguez, brindó detalles de la propuesta en diálogo con Elonce y explicó que la jornada reunirá distintas expresiones culturales. “Va a haber lectura de libros, presentaciones de libros, también arte plástico y música”, adelantó.
El encuentro finalizará con las presentaciones musicales de María Luz Erasun y Ramiro Mateoda. Además, participarán escritores, pintores, representantes del ámbito educativo y miembros de distintas colectividades, en una propuesta que buscará promover el intercambio entre artistas y público.
Un encuentro abierto a toda la comunidad
Rodríguez destacó que la participación será gratuita y abierta a todos los interesados, tanto para quienes habitualmente concurren a actividades literarias como para aquellos que deseen conocer las producciones de los autores entrerrianos. “Es abierto al público, libre y gratuito, para que toda la comunidad pueda acercarse, ver pinturas, escuchar música, escuchar a los escritores y hacerles preguntas”, expresó el presidente de la institución.
También señaló que la jornada ofrecerá un espacio de intercambio entre los participantes. “Después podrán quedarse a charlar, a confraternizar y a tener un lindo momento”, manifestó. En ese sentido, destacó la presencia de instituciones educativas y colectividades con las que SADE mantiene vínculos culturales.
Los 62 años de SADE y el acompañamiento a los escritores
En relación con el aniversario institucional, Rodríguez recordó que la trayectoria de SADE recibió un reconocimiento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, mediante una declaración que valoró su trabajo cultural.
“Estamos a punto de celebrar nuestro 62º aniversario. Tenemos una declaración de la Cámara de Diputados, que agradecemos profundamente porque supieron interpretar nuestro trabajo durante todo este tiempo”, sostuvo.
El dirigente reconoció que la entidad atravesó diferentes etapas, aunque destacó las iniciativas desarrolladas durante los últimos cinco años. “Hemos logrado transmitir a nuestros escritores y a la comunidad la preocupación que nos lleva a trabajar por ellos, para que tengan su espacio, estén defendidos y puedan hacer las consultas pertinentes”, explicó.
Una oportunidad para publicar y difundir obras
Uno de los principales objetivos de SADE consiste en acompañar a quienes comienzan su trayectoria literaria. Rodríguez señaló que muchos autores llegan a la institución con una inquietud recurrente: “Tengo el material escrito, ¿y ahora qué hago?”.
Frente a esa situación, la entidad brinda asesoramiento y desarrolla iniciativas para facilitar la circulación de las producciones. Entre ellas, mencionó la publicación anual de una antología que reúne trabajos de escritores de distintas localidades entrerrianas.
“Para muchos escritores del interior es la única oportunidad que tienen en el año de comunicarse con su pueblo, con su gente, de expresar sus emociones, sus sentimientos y su forma de escribir”, destacó. Según explicó, esta iniciativa permite que los participantes se sientan representados.
Participación en ferias y nuevos espacios literarios
Rodríguez también repasó la presencia de SADE en encuentros editoriales. Durante 2026, tres escritores vinculados a la institución presentaron sus libros en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
Asimismo, destacó la participación en la Feria del Libro de Paraná, donde la entidad contó con un espacio destinado exclusivamente a autores entrerrianos. “Tenemos una mesa donde se pueden encontrar 60 o 70 libros, exclusivamente de nuestros escritores”, indicó.
Finalmente, explicó que la numeración de los encuentros comenzó en 2022, durante la actual gestión. Desde entonces, se realizaron 35 ediciones que permitieron presentar obras de autores con trayectoria y de otros que tuvieron allí su primera experiencia frente al público. La próxima cita será este martes, a las 19:30, en la Sala Mariano Moreno.