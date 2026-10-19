Entre Ríos aumentó casi un 60% la cantidad de mamografías informadas mediante su red provincial

La red provincial de mamografías de Entre Ríos incrementó un 59,9% su capacidad mensual de elaboración de informes, según los datos difundidos por el Ministerio de Salud provincial en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre.

El avance se produjo a través de la Central de Informes de Mamografías de Entre Ríos (Cimaer), un sistema que permite centralizar la lectura de estudios realizados en distintos establecimientos sanitarios de la provincia. Mientras que en noviembre de 2025 se elaboraron 466 informes, en septiembre de 2026 la cifra ascendió a 745.

La iniciativa, que comenzó a funcionar en septiembre de 2025, busca mejorar el acceso al diagnóstico mamográfico, reducir las demoras en la interpretación de los estudios y fortalecer la detección temprana del cáncer de mama.

Cómo funciona la red provincial de mamografías

El sistema permite que las pacientes se realicen mamografías en establecimientos de salud distribuidos en el territorio entrerriano, sin necesidad de que cada institución cuente con especialistas disponibles para interpretar las imágenes.

Una vez efectuado el estudio, las imágenes se incorporan a una plataforma digital denominada PACS, que permite almacenarlas, gestionarlas y compartirlas de manera segura.

Posteriormente, un equipo de profesionales especializados en diagnóstico por imágenes y mamografía analiza los estudios de forma remota y elabora los informes correspondientes.

La estación central de lectura funciona en el Hospital San Martín de Paraná, desde donde se procesan los estudios enviados por los establecimientos incorporados a la red.

De esta manera, el Ministerio de Salud busca optimizar los recursos humanos disponibles y facilitar la interpretación de mamografías realizadas en diferentes localidades.

Prevención del cáncer de mama en Entre Ríos (foto Gobierno de Entre Ríos)

La cantidad de informes creció casi un 60%

Uno de los principales resultados de la implementación de Cimaer fue el incremento de la cantidad de estudios que pueden ser interpretados e informados mensualmente.

Según los datos oficiales, en noviembre de 2025 se realizaron 466 informes mamográficos, mientras que en septiembre de 2026 se alcanzaron 745 informes.

La diferencia representa 279 informes mensuales adicionales, equivalente a un crecimiento del 59,9% en la capacidad de lectura e informe.

El aumento estuvo acompañado por una ampliación del equipo profesional que participa del sistema.

En noviembre de 2025, la actividad se distribuía entre cinco profesionales o usuarios habilitados para realizar las lecturas. En septiembre de 2026, esa cantidad ascendió a siete especialistas.

Desde la cartera sanitaria destacaron que esta modalidad permite abordar una de las principales dificultades del diagnóstico mamográfico: la disponibilidad limitada de profesionales especializados para interpretar los estudios.

Entre Ríos cuenta con 19 mamógrafos en establecimientos provinciales

La modernización de la red sanitaria también incluye la digitalización progresiva de los equipos y la incorporación de nuevos establecimientos al sistema de almacenamiento y transmisión de imágenes.

Actualmente, Entre Ríos dispone de 19 mamógrafos en efectores provinciales, de los cuales 17 están digitalizados y 15 cuentan con conexión al sistema PACS.

Esta infraestructura permite avanzar hacia una red de diagnóstico integrada, en la que las imágenes pueden ser compartidas y evaluadas sin necesidad de trasladarlas físicamente.

El Ministerio de Salud señaló que la centralización de los informes constituye una experiencia innovadora a nivel nacional, dado que, según la información oficial, no se registran antecedentes de redes provinciales fijas de telemamografía con características similares en Argentina.

La estrategia apunta a mejorar los tiempos de respuesta y ampliar la capacidad de atención del sistema público de salud.

Cuándo recomiendan realizarse una mamografía

En el marco de la campaña de concientización, el Ministerio de Salud de Entre Ríos recordó la importancia de realizar controles médicos periódicos para favorecer la detección temprana del cáncer de mama.

La mamografía permite identificar lesiones sospechosas en etapas iniciales, incluso antes de que puedan detectarse mediante la palpación.

Según las recomendaciones difundidas por la cartera sanitaria provincial, la primera mamografía debe realizarse a los 35 años y, a partir de los 40, repetirse anualmente.

En los casos de mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama, se recomienda consultar con un profesional para determinar la edad de inicio y la frecuencia de los estudios, de acuerdo con cada situación particular.

También se destacó la importancia de conocer el propio cuerpo y prestar atención a posibles modificaciones en las mamas.

Sin embargo, el autoexamen no reemplaza la consulta médica ni los estudios de diagnóstico indicados por los profesionales de salud.

El objetivo es detectar la enfermedad de manera temprana

A poco más de un año de su implementación, la Central de Informes de Mamografías de Entre Ríos muestra avances en la integración tecnológica y en la capacidad de respuesta de los servicios sanitarios.

La combinación de equipos distribuidos en distintos establecimientos, imágenes digitalizadas y profesionales que realizan informes a distancia permite fortalecer el acceso al diagnóstico.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que esta estrategia forma parte de una política orientada a mejorar la detección temprana del cáncer de mama y reducir las complicaciones y muertes asociadas a la enfermedad en todo el territorio provincial.