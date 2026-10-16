Cáncer de mama: aumentó más del 80% el acceso a mamografías en Entre Ríos y destacan la detección temprana

REDACCIÓN ELONCE
Durante una jornada provincial de concientización en Paraná, autoridades de Salud destacaron la modernización de la red de mamógrafos. Recomendaron realizar una primera mamografía a los 35 años y controles anuales desde los 40.
El acceso a las mamografías en Entre Ríos aumentó más del 80%, según informó el director del Instituto Provincial del Cáncer, Nicolás Fernández, durante una jornada de concientización sobre el cáncer de mama. La actividad se desarrolló este viernes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, en el marco de Octubre Rosa.
La jornada contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Salud provincial, Daniel Blanzaco, y el director del Instituto Provincial del Cáncer, quienes destacaron la importancia de la detección temprana y el acceso a los controles médicos.
Las autoridades también resaltaron los avances en la digitalización de los equipos de mamografía y el funcionamiento de una red provincial que permite compartir imágenes con profesionales especializados.
La importancia de detectar a tiempo el cáncer de mama
Durante la actividad, la vicegobernadora destacó que Octubre Rosa busca promover la prevención y concientizar sobre la importancia de los controles. “Esto es algo que tenemos que hablar en realidad todos los días del año, no solamente el mes de octubre”, expresó.
Asimismo, remarcó la necesidad de realizar consultas oportunas y acompañar a las personas que atraviesan la enfermedad. “Lo importante que es hacer la consulta a tiempo, el autoexamen y poder hacer, en el caso que fuera necesario, el diagnóstico oportuno”, señaló.
Aluani sostuvo que la detección temprana mejora considerablemente las posibilidades de recuperación y destacó la importancia de que quienes reciben un diagnóstico cuenten con acompañamiento durante el tratamiento.
Cómo funciona la red de mamografías en Entre Ríos
Por su parte, Blanzaco explicó que la provincia trabaja en estrategias de promoción y prevención a través de la red de atención primaria de salud pública.
En ese sentido, destacó que la red CIMaER cumple un año de funcionamiento y permite mejorar la disponibilidad de turnos y la calidad de los estudios. “Tenemos una buena distribución de equipos de mamografía digitalizados en toda la provincia”, afirmó.
El funcionario explicó que el sistema también permite optimizar el trabajo de los profesionales especializados, un recurso que consideró limitado.
Además, agradeció al equipo del Instituto Provincial del Cáncer por la organización de la jornada y el trabajo coordinado entre las distintas instituciones.
El acceso a mamografías aumentó más del 80%
Fernández detalló que la modernización del sistema incluyó tanto la incorporación de equipamiento como la digitalización de los estudios.
Esta tecnología permite que las imágenes obtenidas en distintos centros de salud sean enviadas en tiempo real a profesionales especializados, quienes realizan los informes correspondientes.
Según explicó, el objetivo es garantizar estudios de calidad y agilizar la detección de posibles lesiones. “La red lo que permitió que los turnos de mamografía no se vean limitados por los profesionales que informen”, sostuvo.
En cuanto a los resultados, aseguró que el acceso a las mamografías creció más del 80% desde la implementación de estas mejoras. “Tenemos turnos a demanda y ha crecido exponencialmente más de un 80% el acceso a la mamografía”, afirmó.
A qué edad recomiendan comenzar los controles
Fernández explicó que el Instituto Provincial del Cáncer trabaja mediante programas específicos de prevención del cáncer de mama y de cuello uterino.
También indicó que la planificación provincial se desarrolla en articulación con el programa nacional y siguiendo lineamientos internacionales.
En relación con los controles, precisó que la recomendación del programa provincial es realizar una primera mamografía a partir de los 35 años y continuar con estudios anuales desde los 40.
“Nuestra recomendación a nivel provincial es una mamografía inicial de todas las mujeres a partir de los 35 años y mamografía anual a partir de los 40”, manifestó.
Estas pautas pueden requerir una evaluación individual según los antecedentes personales y familiares de cada paciente.
La jornada provincial de Octubre Rosa buscó reforzar el acceso a la información, promover los controles preventivos y destacar el trabajo de los equipos de salud dedicados a la detección temprana del cáncer de mama.