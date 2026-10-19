Cáncer de mama: "Si te toca, no significa que todo va a estar mal", sostuvo una médica que atravesó la enfermedad

La prevención del cáncer de mama fue el eje del mensaje de la doctora Mercedes Cabrera, médica especialista en tocoginecología, durante una entrevista con Elonce en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre. La profesional destacó la importancia de los controles médicos y el diagnóstico temprano.

"En esta fecha es importante entender que acercarse a hacer una mamografía o un control ginecológico es prevenir. La prevención hoy permite la curación", expresó Cabrera, quien remarcó que detectar la enfermedad en sus primeras etapas aumenta considerablemente las posibilidades de acceder a tratamientos efectivos.

La especialista advirtió que muchas mujeres no mantienen la regularidad de sus controles, ya sea por falta de información o por las obligaciones cotidianas. En ese sentido, sostuvo que una mamografía aislada no reemplaza el seguimiento periódico y recomendó realizar estudios anuales a partir de los 40 años.

A qué edad comenzar los controles de cáncer de mama

"Las mamografías se deben hacer una por año. Este es el mecanismo internacional para poder detectar de manera precoz el cáncer de mama", explicó la médica, al destacar que la periodicidad resulta fundamental para identificar posibles alteraciones.

Cabrera indicó que, cuando existen antecedentes familiares, los controles pueden comenzar antes de los 40 años, según la evaluación médica individual. Mencionó que algunas pacientes inician el seguimiento alrededor de los 35 años, especialmente cuando hay familiares cercanos que atravesaron la enfermedad.

Mercedes Cabrera, médica especialista en tocoginecología (Elonce)

También señaló que los estudios pueden realizarse mediante obras sociales y en establecimientos públicos. Mencionó al Hospital San Martín y el Hospital de la Baxada, entre otros centros de salud de Paraná como alternativas para consultar sobre el acceso a las mamografías.

El testimonio de la especialista que atravesó la enfermedad

Durante la entrevista, Cabrera compartió su experiencia personal con el cáncer de mama y contó que recibió un diagnóstico temprano, lo que permitió iniciar oportunamente el tratamiento.

"En mi caso puntual, lo detectamos muy precoz y por eso hoy ya llevo dos años libre de enfermedad", relató. Además, explicó que continúa realizando sus controles médicos y destacó el acompañamiento recibido durante ese proceso.

Finalmente, dejó un mensaje para quienes sienten temor de realizarse estudios preventivos: "En medicina, el que busca y encuentra permite la curación". La especialista insistió en que el diagnóstico temprano puede mejorar significativamente las posibilidades de recuperación y alentó a sostener los controles periódicos.