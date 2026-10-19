Una escuela de Paraná organiza un mate bingo para renovar los pizarrones de las aulas

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Nº 16 “Dr. Francisco Soler”, de Bajada Grande, realizará un mate bingo el sábado 24 de octubre para recaudar fondos y reemplazar los pizarrones deteriorados. Los cartones costarán desde $1.000. También solicitan donaciones de pintura para mejorar la fachada del edificio.
La Escuela Nº 16 “Dr. Francisco Soler” de Paraná organiza un mate bingo solidario para recaudar fondos y renovar los pizarrones de sus aulas, que presentan un importante deterioro debido al paso del tiempo y al uso cotidiano. La actividad se realizará el sábado 24 de octubre, a las 15:30, en la institución ubicada en Estrada 3702, en Bajada Grande.
La directora, Roxana Villanueva, y la vicedirectora, Soledad Jiménez, brindaron detalles de la iniciativa a Elonce e invitaron a los vecinos a colaborar con las necesidades de la comunidad educativa.
“Los pizarrones se encuentran en condiciones muy deterioradas por el uso y por el tiempo. Es una escuela muy antigua y necesitan un cambio. Este bingo es para eso”, explicó Villanueva.
Cuánto cuestan los cartones del mate bingo
La propuesta está abierta a toda la comunidad y busca reunir los recursos necesarios para reemplazar los pizarrones que actualmente utilizan docentes y alumnos.
Según precisaron las autoridades escolares, los cartones para las primeras jugadas tendrán un valor de $1.000, mientras que el cartón especial para la jugada final costará $3.000.
Villanueva destacó el compromiso de los vecinos con la institución y valoró el acompañamiento que recibe la escuela. “Todos están cordialmente invitados. Bajada Grande es una hermosa barriada, con un sentido de pertenencia muy lindo. Me sumé hace poco a esta comunidad y estoy muy agradecida de poder ayudar”, expresó.
Una escuela histórica que necesita renovar sus aulas
La Escuela Nº 16 “Dr. Francisco Soler” tiene una extensa trayectoria en Paraná. Según explicó su directora, los orígenes de la institución se remontan a 1896.
Aunque no pudo precisar la antigüedad exacta de los pizarrones, señaló que llevan muchos años de uso y que su estado dificulta las tareas cotidianas de enseñanza.
La renovación de estos elementos permitiría mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y facilitar la lectura de los contenidos escritos durante las clases.
En ese sentido, Villanueva aprovechó la oportunidad para pedir mayor acompañamiento a las instituciones educativas. “Invitamos a nuestros políticos, a quienes tienen la posibilidad de escuchar a su pueblo, a que nos ayuden y visualicen a las escuelas”, manifestó.
También buscan pintar la fachada del edificio
Además de cambiar los pizarrones, la comunidad educativa tiene otro objetivo: conseguir pintura y materiales para mejorar la fachada de la escuela.
La vicedirectora, Soledad Jiménez, explicó que desde comienzos de año trabajan para reunir fondos y atender distintas necesidades del establecimiento.
“No tenemos cooperadora, pero sí tenemos el quiosco y nuestra comunidad ayuda con rifas y ventas de distintas cosas. Con esos fondos vamos solventando los gastos que surgen día a día”, contó.
Entre las necesidades habituales mencionó la compra de tizas, el reemplazo de vidrios rotos y la reparación de picaportes y otros elementos del edificio. “Son pequeños detalles, pero todos los días buscamos los medios necesarios para poder arreglarlos”, explicó.
Por ese motivo, las autoridades invitaron a vecinos, comercios y personas interesadas a colaborar con donaciones de pintura, elementos para pintar o mano de obra voluntaria.
“Cualquier persona que pueda colaborar con un poco de pintura o con elementos para pintar será bienvenida”, aseguró Jiménez.
“Todo lo hacemos por nuestros gurises”
Las directivas coincidieron en que el principal objetivo de las iniciativas solidarias es ofrecer mejores condiciones de aprendizaje a los estudiantes.
“Siempre estamos pensando en los chicos, que vienen a la escuela y pasan varias horas del día acá. Queremos que estén en un lugar cómodo, lindo y agradable para aprender”, expresó la vicedirectora.
Villanueva también destacó el compromiso del equipo docente y de las familias que acompañan las actividades. “Tenemos un hermoso equipo humano y de trabajo. Siempre estamos pensando en nuestros gurises, en nuestros queridos peques, porque todo esto es para ellos y por ellos”, afirmó.