Tiene 14 años y ganó un concurso internacional con un cuento inspirado en los lapachos rosados

Una adolescente cordobesa de 14 años ganó un concurso literario internacional con su primer cuento, inspirado en los lapachos rosados del Parque Sarmiento. Se trata de Victoria Boasso Oliva, quien fue seleccionada entre los 20 ganadores del certamen Macondo sí tiene quien le escriba, organizado por la Fundación Gabo, en el que participaron más de 2.000 relatos de niños y adolescentes de 18 países latinoamericanos.

La joven obtuvo el reconocimiento por su obra La semilla del lapacho rosado, una historia que combina naturaleza, tecnología y una reflexión sobre el futuro. La propuesta del concurso, impulsado por la fundación creada por el escritor colombiano Gabriel García Márquez, invitaba a los participantes a escribir bajo la consigna “Imagina tu futuro”.

Para encontrar inspiración, Victoria recorrió el Parque Sarmiento junto a su madre. Allí, los árboles de flores rosadas se convirtieron en el punto de partida de su relato. “El lapacho rosado fue lo que me inspiró para empezar a escribir; el resto surgió”, contó la adolescente a La Voz.

Un cuento sobre la naturaleza y el futuro

La escritura de La semilla del lapacho rosado le demandó más de un mes de trabajo. Durante ese período, Victoria escribió, corrigió y volvió a comenzar distintas partes de la historia hasta alcanzar la versión definitiva.

La protagonista del cuento es Miyera, una niña que intenta recuperar el mundo natural que conoció su abuela. En ese futuro imaginario, la tecnología domina la vida cotidiana y los árboles naturales son considerados elementos que alteran el orden establecido.

El relato incluye robots asistentes, mesas holográficas, perros mecánicos, lluvias controladas y árboles artificiales. La adolescente explicó que su experiencia durante la pandemia influyó en su manera de imaginar los avances tecnológicos. “Me da miedo escribir sobre el futuro, prefiero escribir sobre el pasado”, reconoció.

Fue elegida entre más de 2.000 participantes

Victoria relató que recibió la noticia del premio con sorpresa, aunque había confiado en sus posibilidades. Incluso había utilizado inteligencia artificial para calcular sus probabilidades de resultar seleccionada, que estimó en apenas un 3%.

“Cuando me enteré que había ganado fue increíble, no me lo esperaba, pero me tenía un poco de fe”, expresó.

La adolescente viajó junto a su madre, Lucrecia, a Colombia el 8 de septiembre para participar de la ceremonia de premiación. Durante su estadía recorrieron lugares vinculados con la vida de Gabriel García Márquez y compartieron actividades con otros ganadores del certamen.

La lectura como punto de partida

Victoria comenzó a leer libros a los ocho años y recordó que su primera novela fue Harry Potter. Con el tiempo desarrolló un interés particular por los clásicos de la literatura, especialmente por las obras de Lucy Maud Montgomery.

La joven consideró que la escritura permite transmitir las experiencias y características de cada lugar. Su intención fue que lectores de otros países pudieran conocer parte del paisaje cordobés a través de los lapachos.

También destacó el acompañamiento de sus padres, Lucrecia y Federico, quienes fomentaron desde pequeña su interés por los libros. Para la familia, regular el uso de dispositivos electrónicos y generar espacios de tranquilidad resulta importante para estimular la imaginación y la creatividad.