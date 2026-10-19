Intimaron a 190 propietarios por veredas en mal estado en Paraná

La Municipalidad de Paraná realizó 190 intimaciones para reparar veredas deterioradas. El 70% de los casos fue regularizado. Recordaron las obligaciones de los propietarios.
La Municipalidad de Paraná realizó 190 intimaciones a propietarios por veredas en mal estado, en el marco de los controles que lleva adelante para garantizar la seguridad y accesibilidad de los espacios peatonales. Según informó el Municipio, el 70% de los casos detectados ya fue regularizado, luego de las notificaciones y el seguimiento de las situaciones observadas.
Las actuaciones estuvieron a cargo del área de Control Urbano, que realiza recorridas periódicas por distintos sectores de la ciudad para identificar veredas deterioradas y atender los reclamos de los vecinos. El objetivo es mejorar las condiciones de circulación y reducir los riesgos para quienes transitan a pie.
En paralelo, el gobierno municipal desarrolla un plan de recuperación y puesta en valor de veredas, senderos y paseos públicos. Las intervenciones buscan favorecer una ciudad más accesible, especialmente para personas con movilidad reducida, adultos mayores y familias que se desplazan con coches de bebé.
Qué establece la normativa sobre el mantenimiento de veredas
Desde el Municipio recordaron que la conservación de las veredas ubicadas frente a propiedades particulares es responsabilidad de sus propietarios o responsables, de acuerdo con las ordenanzas vigentes.
La Ordenanza Nº 5457, que regula la construcción y reconstrucción de cercas y aceras, establece en su artículo 2º la obligación de reparar aquellas veredas que no se encuentren en condiciones adecuadas.
Por su parte, el Nuevo Código de Edificación, establecido mediante la Ordenanza Nº 9888, contempla la construcción y conservación de veredas en las zonas urbana y suburbana de Paraná.
La normativa determina que los materiales utilizados deben garantizar estabilidad, durabilidad y rigidez. Además, tienen que ser antideslizantes, resistentes y no sufrir alteraciones por el contacto con el agua.
Qué deben hacer los vecinos para mantener las veredas
La Municipalidad destacó la importancia de mantener los espacios peatonales libres de obstáculos, con el propósito de facilitar el desplazamiento seguro de toda la comunidad.
Entre las tareas que corresponden a los propietarios se encuentran la reparación de sectores deteriorados, el retiro de elementos que dificulten la circulación y el control de malezas en los frentes de las viviendas.
Estas medidas resultan especialmente importantes para garantizar el tránsito de personas que utilizan sillas de ruedas, cochecitos de bebé u otros elementos de asistencia para movilizarse.
Asimismo, desde el Municipio solicitaron que, cuando sea necesario desechar grandes cantidades de residuos o materiales en desuso, los vecinos se comuniquen previamente con el Sistema de Atención al Vecino (SAV), a través de la línea 147.
Finalmente, remarcaron que el mantenimiento de los espacios peatonales requiere tanto de las intervenciones municipales como del cumplimiento de las obligaciones de los propietarios, con el objetivo de mejorar la seguridad y accesibilidad en los distintos barrios de Paraná.