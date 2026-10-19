Sancionaron a Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración de Portugal

Cristiano Ronaldo fue sancionado con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar sin autorización la concentración de la selección de Portugal. Según la información difundida este lunes, la medida fue adoptada por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), luego de un conflicto entre el delantero y el entrenador Jorge Jesus.

El episodio se produjo el 30 de septiembre, cuando el futbolista decidió retirarse de la concentración del seleccionado portugués. La situación estuvo vinculada con su malestar por no haber ingresado durante el encuentro ante Noruega, disputado el 27 de septiembre en Oslo, que terminó con una derrota portuguesa por 2-1.

De acuerdo con el relato atribuido al delantero, el entrenador le había indicado que realizara movimientos de calentamiento durante aproximadamente media hora, pero finalmente no dispuso su ingreso al campo de juego. La decisión provocó un desacuerdo que derivó en su salida de la concentración.

La sanción y los próximos partidos de Portugal

La información publicada indicó que el organismo disciplinario portugués resolvió aplicar una suspensión de 30 días y una sanción económica de 255 euros por la salida no autorizada del jugador.

Sin embargo, el alcance deportivo de la suspensión dependería de las competiciones en las que resultara aplicable y de las fechas comprendidas por la medida.

Ronaldo, de 41 años, tendría la posibilidad de volver a integrar el seleccionado portugués en los compromisos previstos para noviembre. Portugal enfrentará a Dinamarca el 14 y a Gales el 17 de ese mes, encuentros para los que el delantero estaría nuevamente disponible.

La resolución disciplinaria confirmó la sanción por una infracción al artículo 160 del reglamento federativo. Ronaldo había sido suspendido provisionalmente el 10 de octubre y posteriormente pidió disculpas por abandonar a sus compañeros. El entrenador negó haber incumplido un acuerdo sobre su participación, aunque dejó abierta la posibilidad de reincorporarlo al plantel.