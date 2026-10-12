Cristiano Ronaldo defendió su trayectoria y se comparó con Messi: “Soy el jugador más completo”

Cristiano Ronaldo volvió a expresar su convicción sobre el lugar que ocupa en la historia del fútbol. En una entrevista con CNN Portugal, se definió como “el jugador más completo” y sostuvo que las preferencias por Lionel Messi, Pelé o Diego Maradona responden a los gustos personales.

“Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona es cuestión de gustos. Lo respeto”, afirmó el delantero del Al Nassr. Aunque reconoció otras elecciones, cuestionó el reconocimiento que reciben sus logros y su rendimiento.

“La gente no valora mi estado de forma ni mis objetivos. Decir que Cristiano Ronaldo no es un jugador completo es mentira”, manifestó. Luego reforzó su postura: “Seré el mejor de la historia, sin duda”.

La rivalidad con Lionel Messi

El portugués también habló de la competencia que mantuvo con Messi durante sus carreras. Describió esa relación como una motivación mutua, más allá de las comparaciones entre ambos.

“Uno siempre ha motivado al otro, igual que Alain Prost y Ayrton Senna en la Fórmula 1”, señaló Cristiano Ronaldo, al recurrir a la rivalidad entre los dos pilotos para explicar su vínculo deportivo con el argentino.

Sus declaraciones combinaron el respeto por quienes eligen a otros futbolistas con una defensa de sus propias condiciones. El atacante presentó su valoración como una convicción personal.

El objetivo de alcanzar los 1.000 goles

Ronaldo llegó a los 980 goles oficiales después de marcar en la victoria de Al Nassr sobre Al Diriyah. Esa cifra lo deja a 20 tantos del objetivo de los 1.000.

“Los números hablan por sí solos. Si llego a los 1.000 goles, será increíble, un objetivo, pero no pienso a largo plazo”, expresó al referirse a esa marca.

El retiro también apareció en la conversación, aunque evitó fijar una fecha. “No sé qué va a pasar mañana. Tal vez me despierte desmotivado y ya no quiera jugar. Simplemente no lo sé”, reconoció.

El conflicto con la selección portuguesa

La entrevista se conoció en medio de la disputa entre Cristiano Ronaldo y el entrenador de Portugal, Jorge Jesús. El futbolista abandonó la concentración después de diferencias relacionadas con su participación en los partidos.

La Federación Portuguesa de Fútbol abrió un procedimiento disciplinario el 9 de octubre para investigar los hechos denunciados el día 7. La decisión incluyó una suspensión preventiva no automática.

El expediente recibió carácter urgente. La medida es provisional y no equivale a una sanción definitiva: el alcance del castigo quedará sujeto a la resolución del procedimiento.