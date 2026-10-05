Portugal le abre la puerta a Cristiano Ronaldo: “Si quiere estar en la selección, vuelve”

Cristiano Ronaldo tiene las puertas abiertas para regresar a la selección de Portugal, según aseguró Jorge Jesus después de la victoria del domingo ante Noruega por la Nations League. El entrenador buscó bajar la tensión tras el conflicto que llevó al delantero a abandonar la concentración.

“No sé qué va a pasar, para mí está todo abierto”, afirmó el técnico al ser consultado sobre la continuidad del atacante. Sus declaraciones dejaron abierta la posibilidad de una nueva convocatoria, aunque sin confirmar cuándo podría producirse.

“Tiene que decidir su vida antes de la convocatoria. Si está jugando y quiere estar en la selección, vuelve cuando quiera. ¿Por qué no?”, sostuvo Jesus, según las declaraciones recogidas por TyC Sports. El entrenador vinculó así el regreso con la actividad futbolística y la voluntad del jugador. T

El conflicto que provocó su salida

El cortocircuito comenzó después de que Cristiano Ronaldo no sumara minutos en el encuentro anterior frente a Noruega. El delantero manifestó su malestar por las explicaciones públicas del cuerpo técnico y posteriormente dejó la concentración.

Al abordar lo sucedido, Jesus describió el episodio como una diferencia que puede resolverse. “Esto fue un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por mí está todo bien”, expresó.

Sin embargo, evitó establecer una fecha para volver a trabajar con el delantero. “Eso no lo sé. Vamos a ver. Acabó ahora este partido”, respondió cuando le preguntaron por un posible reencuentro.

El pedido de unidad dentro del plantel

La situación también tuvo repercusiones entre los futbolistas. Bruno Fernandes contó que habló con Cristiano Ronaldo y pidió evitar divisiones dentro del seleccionado, mientras continuaban las conversaciones sobre el futuro del goleador.

En paralelo, Portugal consiguió una victoria ante Noruega sin su principal figura. El equipo comenzó en desventaja, remontó el resultado y aseguró la clasificación a los cuartos de final de la Nations League con puntaje ideal.

Las palabras de Jesus abrieron una posibilidad de acercamiento después de los días de tensión. Por ahora, el regreso de Cristiano Ronaldo permanece sin fecha: el entrenador manifestó su disposición a convocarlo, pero la decisión también dependerá de lo que resuelva el delantero.