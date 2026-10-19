Messi y Cristiano Ronaldo compiten en una votación del Balón de Oro: cómo van los resultados

El Balón de Oro abrió una votación para elegir la mejor campaña premiada de su historia y los resultados parciales muestran una amplia diferencia entre Cristiano Ronaldo y Messi. El reconocimiento del portugués en 2008 concentra el 62% de los votos, frente al 13% que reúne la consagración del argentino en 2012.

La iniciativa, denominada BOAT —por Ballon d’Or Of All Time—, permite comparar actuaciones concretas de diez futbolistas que ganaron el galardón en más de una oportunidad. Así, cada edición obtenida por un jugador aparece como una candidatura independiente.

Según los porcentajes difundidos por Infobae, el tercer puesto también corresponde a Messi: su premio de 2023 alcanza el 9%. Los valores son parciales y pueden modificarse mientras permanezca abierta la participación.

Cómo funciona la votación del Balón de Oro

La plataforma establece un costo de un euro por participación. Los usuarios pueden repetir su elección o apoyar otra campaña, por lo que una misma persona tiene la posibilidad de emitir varios votos. Las condiciones oficiales vinculan cada participación con la compra de una fotografía digital del trofeo.

Esta modalidad resulta importante para interpretar los porcentajes: reflejan las preferencias de quienes participan mediante ese mecanismo y permiten acumular más de un voto por usuario. Además, el respaldo a cada futbolista se distribuye entre los distintos años en los que recibió el premio.

Junto con Cristiano Ronaldo y Messi, las opciones incluyen a Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

La encuesta comenzó a principios de octubre y permanecerá disponible hasta el 27 de octubre a las 00, hora de París. La organización anunció que los resultados oficiales se conocerán el 28 de octubre.

Las campañas que encabezan las preferencias

La candidatura de Cristiano Ronaldo de 2008 corresponde a su primer Balón de Oro, obtenido durante su etapa en Manchester United. En aquella temporada, el delantero fue una figura decisiva del equipo que conquistó la Premier League y la Champions League.

El portugués marcó 31 goles en la liga inglesa 2007-08, un registro que le permitió quedarse con la Bota de Oro europea. Esa campaña es la que, por ahora, reúne la mayor cantidad de adhesiones en la plataforma.

En el segundo lugar aparece Messi en 2012, cuando consiguió su cuarto premio consecutivo. Durante ese año calendario, el rosarino alcanzó la histórica cifra de 91 goles en 69 partidos entre Barcelona y la Selección Argentina.

Su candidatura de 2023, ubicada tercera, está marcada por la conquista del Mundial de Qatar con Argentina. También contempla su etapa en Paris Saint-Germain, donde ganó la liga francesa y completó 21 goles y 20 asistencias en 41 encuentros durante la temporada 2022-23.

Con ocho premios para el argentino y cinco para el portugués, ambos cuentan con varias campañas entre las que sus seguidores pueden elegir. Por ahora, la edición de 2008 de Cristiano Ronaldo domina una encuesta que mantendrá abierta la disputa hasta el cierre de la votación.