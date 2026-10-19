Hallaron los cuerpos de los dos peones desaparecidos en una isla durante la creciente en Corrientes

Los cuerpos de los dos peones desaparecidos en Bella Vista, Corrientes, fueron hallados durante un operativo de búsqueda desarrollado en la isla Ibirapitá, afectada por la creciente de los ríos. La Policía provincial confirmó este lunes el fallecimiento de los trabajadores, identificados como Ledesma y Salazar, quienes eran buscados desde el viernes.

Según las primeras informaciones, durante la mañana del domingo los equipos de rescate encontraron los caballos que utilizaban los hombres. Posteriormente, localizaron el cuerpo de Salazar, mientras continuaban los rastrillajes para dar con el segundo trabajador.

Horas después, durante la tarde, buzos tácticos encontraron el cuerpo de Ledesma, lo que permitió completar la búsqueda. En el sector también había sido localizado un caballo muerto por ahogamiento.

Investigan cómo ocurrió la tragedia

De acuerdo con las reconstrucciones preliminares, ambos peones se desplazaban a caballo mientras realizaban tareas para trasladar ganado hacia sectores seguros, debido al avance del agua sobre los campos de la isla, publicó Época.

En esas circunstancias, habrían llegado hasta una laguna interna, donde intentaron retirar una pantalla solar instalada cerca de la costa. Según las primeras versiones, los trabajadores habrían perdido pie mientras estaban en el agua y desaparecieron de la superficie.

El operativo contó con la participación de Prefectura Naval Argentina, la Policía Rural de Bella Vista, la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, efectivos de la Comisaría Segunda y buzos tácticos.

La creciente complicó las tareas rurales

El hecho ocurrió en medio de la creciente que afectó distintos sectores de Corrientes, especialmente las islas y zonas ribereñas. El avance del agua generó dificultades para las actividades rurales y motivó operativos de asistencia y prevención.

Las circunstancias precisas de las muertes permanecían bajo investigación.