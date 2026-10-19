Frenaron colectivo con cosecheros y la encargada de la cuadrilla llevaba 60 envoltorios de cocaína

REDACCIÓN ELONCE
La Policía interceptó un colectivo que trasladaba trabajadores de cosecha en Concordia. La encargada de la cuadrilla llevaba 60 envoltorios de cocaína ocultos dentro de un preservativo, introducido en su vagina. El procedimiento contó con la intervención de un perro detector.
Un colectivo que transportaba cosecheros fue interceptado en Concordia durante un operativo policial que permitió el secuestro de 60 envoltorios de cocaína. La droga fue hallada en poder de la encargada de la cuadrilla de trabajadores, quien la llevaba oculta dentro de un preservativo introducido en su vagina.
El procedimiento se realizó durante la mañana de este lunes, en inmediaciones de Ruta 4 y calle Juana Duarte, en uno de los accesos al barrio El Silencio. Participaron efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y de la División Drogas Peligrosas.
Durante el control del transporte y sus ocupantes, intervino “Mali”, un perro entrenado para detectar narcóticos, que realizó marcaciones sobre personas presentes en el lugar. Ante esta situación, los uniformados dieron intervención a la Justicia.
Secuestraron 60 envoltorios de cocaína
El fiscal Tomás Tscherning solicitó las correspondientes órdenes de requisa personal, que fueron autorizadas por la jueza de Garantías María Gabriela Seró, indicaron fuentes policiales.
Como resultado de las medidas, una de las requisas permitió encontrar 60 envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína, mientras que las inspecciones realizadas a las demás personas arrojaron resultados negativos.
Personal de Drogas Peligrosas efectuó las diligencias sobre la sustancia encontrada y procedió a su secuestro. Los elementos quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continuaron las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.