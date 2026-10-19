Persiguieron y demoraron a un adolescente de 14 años que llevaba un revólver en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un adolescente de 14 años fue perseguido y demorado por la Policía en barrio Humito, tras intentar escapar durante un operativo preventivo. Llevaba un revólver calibre .22 con siete cartuchos. Intervino la Fiscalía de Menores.
Un adolescente de 14 años fue demorado con un revólver en Paraná, luego de intentar escapar de efectivos policiales que realizaban tareas de prevención en barrio Humito. El procedimiento se desarrolló en inmediaciones de calle Palestina y Cortada 42, donde los uniformados advirtieron que el menor ocultaba un objeto similar a un arma de fuego debajo de la manga de su buzo.
Según se informó desde la Policía, los agentes intentaron identificar al joven, pero este emprendió la fuga a pie. Ante esa situación, se inició una persecución por el sector que finalizó en el patio interno de una vivienda.
Durante la huida, el adolescente arrojó el elemento que llevaba consigo en un pasillo. Los efectivos lograron alcanzarlo y reducirlo, mientras verificaban las características del objeto descartado, indicaron fuentes policiales.
Secuestraron un revólver con siete cartuchos
Al inspeccionar el elemento, los policías constataron que se trataba de un revólver calibre .22, que contenía siete cartuchos del mismo calibre en su tambor. El arma fue secuestrada como parte del procedimiento.
Tras la intervención policial, se dio conocimiento a la Fiscalía de Menores, que dispuso el traslado del adolescente a la División Minoridad para continuar con las actuaciones correspondientes.
Asimismo, la autoridad judicial ordenó la realización de un dermotest al menor, una prueba destinada a detectar posibles residuos asociados al disparo de armas de fuego.