Fondo de Asistencia Laboral: qué ofrecen los bancos para captar empresas y pymes

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) comenzará a funcionar el próximo 1 de noviembre de 2026 y los principales bancos del país ya presentaron sus propuestas para captar empresas y pymes que deberán administrar los recursos destinados al pago de indemnizaciones laborales. Las ofertas incluyen comisiones bonificadas, reintegros de aportes, beneficios de hasta $280.000 por empleado y fondos de inversión con distintas estrategias de rendimiento.

El nuevo mecanismo, impulsado por el Gobierno nacional en el marco de la reforma laboral, permitirá que los empleadores acumulen recursos en cuentas individuales administradas por entidades habilitadas. Frente a su implementación, bancos como Ciudad, Santander, Macro, BBVA y las entidades del Grupo Petersen comenzaron a competir por la administración de esos fondos.

Banco Entre Ríos y Grupo Petersen: comisiones bonificadas y $280.000 por empleado

El Grupo Petersen, integrado por los bancos Entre Ríos, Santa Fe, San Juan y Santa Cruz, presentó una propuesta que contempla la bonificación del 100% de las comisiones durante 12 meses para las empresas que contraten la administración del Fondo de Asistencia Laboral.

Además, las compañías que se incorporen como clientes y contraten el servicio de pago de haberes podrán acceder a un paquete empresa bonificado durante seis meses. La promoción también incluye un cashback de $280.000 por cada nuevo empleado que comience a cobrar su sueldo en alguna de las entidades, sujeto a las condiciones comerciales establecidas.

La gestión puede iniciarse de manera completamente digital a través de las páginas web de los cuatro bancos.

BBVA: reintegro de aportes y administración sin comisiones durante 2027

El BBVA presentó una de las propuestas con mayores incentivos vinculados a la incorporación de nuevas nóminas salariales. Las empresas y pymes que elijan a la entidad para administrar su FAL entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2026 podrán acceder a una comisión de administración del 0% durante todo 2027.

Asimismo, las compañías que incorporen nuevas nóminas netas durante ese período podrán recibir, a lo largo de 2027, el reintegro del 100% del aporte al FAL correspondiente a esos empleados.

El beneficio estará vinculado a las nuevas nóminas incorporadas y no necesariamente a la totalidad de los aportes que realice cada empresa, publicó MDZ.

Santander: dos fondos de inversión y gestión completamente digital

El Banco Santander desarrolló una solución digital para administrar el FAL, con dos alternativas que responden a diferentes estrategias de inversión y necesidades de liquidez.

La primera es el Superfondo Reserva FAL, que prioriza la disponibilidad de los recursos y busca obtener un rendimiento competitivo en el corto plazo. Esta alternativa está orientada a empresas que necesitan conservar la posibilidad de utilizar los fondos cuando surjan obligaciones laborales.

La segunda opción es el Superfondo Reserva Plus FAL, un instrumento de renta fija que invierte principalmente en deuda soberana ajustada por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Su objetivo es ofrecer una alternativa vinculada con la evolución de la inflación. Santander también destacó la posibilidad de centralizar la operatoria en un único entorno digital y simplificar las tareas administrativas.

Banco Macro: tres alternativas según el riesgo y la rentabilidad

El Banco Macro presentó tres fondos de inversión diseñados específicamente para la administración de los recursos del FAL. Cada uno contempla diferentes niveles de exposición al riesgo y objetivos de rendimiento.

El Pionero FAL Estrategia Privada apunta a obtener un rendimiento moderado, con prioridad en la liquidez de corto plazo y sin exposición al riesgo soberano. Por su parte, el Pionero FAL Liquidez también busca preservar la disponibilidad de los recursos, aunque contempla inversiones con exposición a instrumentos soberanos.

La tercera alternativa, denominada Pionero FAL Cobertura, tiene como objetivo superar porcentualmente la inflación mensual, con la intención de preservar el valor del capital y alcanzar un rendimiento real positivo. Se trata de objetivos de inversión y no de rentabilidades garantizadas.

Banco Ciudad: disponibilidad inmediata y servicios para empresas

El Banco Ciudad ofrece sus Fondos de Inversión Crecer del Ciudad, diseñados para que los aportes al FAL puedan generar rendimientos mientras permanezcan depositados y estén disponibles cuando las empresas deban afrontar obligaciones laborales.

La entidad destacó la disponibilidad inmediata de los recursos y su experiencia en la administración de fondos públicos y privados. Su propuesta también contempla herramientas complementarias de gestión financiera.

Entre los servicios ofrecidos figuran cash management, gestión de pagos, cuentas sueldo y financiamiento para capital de trabajo y adquisición de bienes de capital. Además, incluye alternativas de seguros, préstamos personales, hipotecarios y tarjetas de crédito para los trabajadores.

Qué ofrece cada banco para administrar el FAL

Las principales propuestas informadas por las entidades financieras son las siguientes:

Banco Entre Ríos y Grupo Petersen: 100% de bonificación de comisiones durante 12 meses, paquete empresa sin cargo por seis meses y cashback de $280.000 por nuevo empleado que comience a cobrar su sueldo en la entidad.

BBVA: administración sin comisiones durante 2027 y reintegro del 100% de los aportes FAL correspondientes a nuevas nóminas netas que cumplan las condiciones.

Santander: dos fondos de inversión, uno orientado a la liquidez y otro principalmente a instrumentos ajustados por inflación.

Banco Macro: tres alternativas de inversión con estrategias de liquidez, exposición al riesgo soberano y cobertura frente a la inflación.

Banco Ciudad: fondos con disponibilidad inmediata y servicios financieros complementarios para empresas y trabajadores.

Las promociones están sujetas a condiciones comerciales específicas, por lo que los empleadores deberán evaluar los plazos de bonificación, los costos posteriores y las características de cada instrumento antes de seleccionar una entidad administradora.

Cómo funcionará el Fondo de Asistencia Laboral desde noviembre

El régimen fue creado mediante la Ley 27.802, reglamentado por el Decreto 408/2026 y complementado por la Resolución General 5907 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El sistema establece aportes mensuales obligatorios equivalentes al 1% de la remuneración computable para grandes empresas y al 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas. Estos importes tendrán como contrapartida una reducción equivalente de las contribuciones patronales destinadas al sistema de seguridad social.

Para operar, cada empleador deberá abrir una cuenta individual en una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y registrar ante ARCA un identificador denominado ID FAL. Los aportes se calcularán automáticamente mediante el formulario 931.

El primer período alcanzado será noviembre de 2026, mientras que la declaración y el pago correspondientes vencerán en diciembre. Los recursos acumulados podrán utilizarse para afrontar indemnizaciones por despido, preaviso e integración del mes de despido, entre otros conceptos contemplados por la normativa.

No obstante, el FAL no eliminará la obligación del empleador de pagar las indemnizaciones. Si los recursos disponibles resultan insuficientes, la empresa deberá afrontar la diferencia.