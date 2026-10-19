RINI: Entre Ríos reúne inversiones por US$ 266 millones y proyecta casi 3.000 empleos

El Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) de Entre Ríos reúne 180 proyectos elegibles, con inversiones comprometidas por 266,75 millones de dólares y una proyección de 2.930 puestos de trabajo directos. Los datos, correspondientes a octubre de 2026, reflejan el alcance de una herramienta provincial destinada a promover la actividad privada, ampliar la capacidad productiva y favorecer la generación de empleo.

El programa es impulsado por el Gobierno de Entre Ríos y su implementación está a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico, conducido por Guillermo “Willy” Bernaudo, a través de la Secretaría de Industria, encabezada por Catriel Tonutti. La iniciativa contempla beneficios fiscales y otras herramientas para acompañar proyectos de inversión en distintos sectores económicos.

Uno de los datos centrales es que el 77% de las iniciativas corresponde a ampliaciones de empresas existentes, mientras que el 23% restante está vinculado con nuevos emprendimientos. Esto indica que buena parte de los proyectos apunta a incorporar equipamiento, mejorar instalaciones y aumentar la producción de firmas que ya desarrollan actividades en la provincia.

La industria concentra la mayor cantidad de proyectos

La actividad industrial representa el 58,3% de los proyectos elegibles dentro del RINI, lo que la convierte en el principal sector alcanzado por el régimen. En segundo lugar aparece el turismo, con el 9,2% de las iniciativas presentadas.

La cría de aves y el transporte concentran el 7,4% cada uno, mientras que los proyectos relacionados con fibra óptica representan el 5,5%. También se registran inversiones vinculadas con salud, logística, economía circular y producción láctea, entre otras actividades.

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Esta distribución muestra la diversidad de sectores que buscan acceder a los incentivos provinciales. Además de incrementar la capacidad productiva, las inversiones pueden generar demanda de maquinaria, infraestructura y servicios, así como oportunidades para proveedores y trabajadores de diferentes localidades entrerrianas.

Una empresa de Seguí invertirá más de $255 millones

Entre los proyectos recientes se encuentra el de Nogopaint, una empresa de Seguí dedicada a la fabricación de pinturas y revestimientos. La firma recibió la certificación de adhesión al RINI para concretar una inversión superior a los 255 millones de pesos.

Los recursos estarán destinados a ampliar su capacidad productiva mediante infraestructura, maquinaria industrial y vehículos utilitarios. Actualmente, la compañía comercializa sus productos en 14 provincias argentinas y busca incorporar nuevos desarrollos para fortalecer su crecimiento.

Diego Pietroboni destacó la importancia de la certificación para avanzar con los objetivos de expansión de la empresa. Por su parte, Carlos Pietroboni explicó las características de Nogo Caucho, un producto elaborado con material recuperado de neumáticos. Según detalló, cada balde de 20 litros contiene el equivalente aproximado a dos cubiertas recicladas.

Una inversión avícola de US$ 45 millones

Otro de los emprendimientos destacados corresponde a Calisa 2, perteneciente al Grupo Motta, ubicado en General Racedo. El proyecto contempla una inversión de 45 millones de dólares para ampliar su capacidad productiva.

La iniciativa también busca fortalecer la presencia de la compañía en los mercados internacionales. Se trata de una inversión vinculada con la cadena avícola, una de las actividades productivas de mayor relevancia para la economía entrerriana.

Los casos de Nogopaint y Calisa 2 muestran que el régimen alcanza proyectos de diferentes dimensiones. Mientras uno apunta al crecimiento de una industria local, el otro contempla una ampliación de mayor escala orientada a incrementar la producción y las posibilidades de comercialización externa.

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Qué beneficios ofrece el RINI a las empresas

El Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones contempla exenciones de hasta el 100% en determinados impuestos provinciales, según las características y condiciones de cada proyecto. Los beneficios pueden alcanzar a Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos.

También incluye reintegros energéticos, acceso prioritario a garantías del Fondo de Garantías de Entre Ríos (FOGAER) y exclusión de regímenes de retención y percepción. Los incentivos tienen una vigencia de 15 años, con posibilidad de prórroga por otros cinco.

En relación con esta política, el gobernador Rogelio Frigerio sostuvo: "El Estado tiene que ser un facilitador de todo este proceso y estas decisiones de inversión". La estrategia provincial apunta a ofrecer condiciones de previsibilidad para proyectos cuyos resultados requieren planificación a largo plazo.

El desafío de transformar inversiones en empleo

Las cifras del RINI permiten dimensionar el interés de empresas y emprendedores por desarrollar proyectos productivos en Entre Ríos. Sin embargo, los montos comprometidos y los empleos proyectados no equivalen necesariamente a inversiones ejecutadas ni a puestos laborales ya creados.

Por ese motivo, uno de los principales desafíos será acompañar la concreción de las iniciativas y evaluar su impacto en la actividad económica. La incorporación de maquinaria, la ampliación de instalaciones y la apertura de nuevos emprendimientos constituyen algunos de los resultados esperados.

Con 180 proyectos elegibles y casi 3.000 empleos directos previstos, el régimen busca consolidarse como una herramienta para impulsar la producción y el trabajo privado. Su evolución permitirá conocer cuánto de la inversión anunciada se transforma efectivamente en crecimiento económico para la provincia.