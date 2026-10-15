Presupuesto provincial 2027: cuánto se destinará a obras, educación, salud y seguridad

El Presupuesto provincial 2027 de Entre Ríos fue presentado por el Poder Ejecutivo ante la Cámara de Diputados para su tratamiento legislativo, con un monto total de 8,67 billones de pesos y un incremento del 77,3% en la inversión de capital respecto de 2026. El ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, explicó los principales lineamientos de la iniciativa, que priorizó la obra pública, la educación, la salud, la seguridad y el desarrollo productivo.

El proyecto también fue remitido a la Cámara de Senadores para su conocimiento y contempló un crecimiento del presupuesto general del 23,8%, mientras que el gasto corriente aumentaría un 19,6%. Según explicó el funcionario, esta diferencia respondió a una reorganización de los recursos destinada a ampliar las inversiones sin comprometer el equilibrio financiero.

Durante la presentación, Boleas sostuvo que la propuesta reflejó “el trabajo que hicimos durante estos años para ordenar la provincia y recuperar capacidad de planificar y de definir prioridades”. Además, afirmó que ese proceso requirió medidas de austeridad, revisión de gastos y una administración más estricta de los fondos públicos.

Presupuesto 2027: cuánto aumentará la inversión en obras públicas

Uno de los principales aspectos del proyecto fue el incremento de las partidas destinadas a infraestructura. Mientras el presupuesto general crecería un 23,8%, la inversión de capital registraría una suba del 77,3%, una variación porcentual más de tres veces superior.

Según el desglose presentado por el Ministerio de Economía, las rutas y los caminos concentrarán más de la mitad de la inversión de capital, con un incremento del 78,8% respecto del ejercicio anterior. La iniciativa también contempló mayores recursos para edificios escolares, establecimientos sanitarios, seguridad y obras de saneamiento.

En particular, la inversión de capital en educación y cultura aumentaría un 82%, mientras que en salud y seguridad se proyectaron incrementos superiores al 100%. Por su parte, las partidas para vivienda y urbanización crecerían un 83% y las destinadas a saneamiento ambiental, un 90%.

Educación, salud y seguridad concentrarán más recursos

El ministro explicó que la distribución de los fondos respondió a una modificación de las prioridades presupuestarias. Las partidas destinadas a educación, salud, desarrollo humano, seguridad, infraestructura vial y fomento productivo pasarían de representar el 53,3% al 57,3% del presupuesto total.

“Para nosotros, el equilibrio nunca fue un fin en sí mismo. Como dice siempre el Gobernador, administramos mejor para poder hacer más y para que cada peso vaya donde tiene que ir”, expresó Boleas al fundamentar la orientación del gasto público.

En relación con las obras previstas, el funcionario planteó una proyección para el cierre del mandato provincial. “A lo largo de los cuatro años de gestión habremos intervenido en el 100 por ciento de las rutas provinciales primarias y en casi 1.000 de las 1.300 escuelas que tiene la provincia”, aseguró.

Beneficios tributarios y recursos para la producción

El proyecto también incorporó medidas destinadas a incentivar la actividad económica y acompañar al sector privado. En ese sentido, los recursos orientados a producción, empleo e innovación registrarían un incremento del 56,4% durante 2027.

A estas partidas se sumarían exenciones y beneficios tributarios estimados en más de 333.000 millones de pesos, que, según la explicación oficial, buscarían reducir la carga fiscal sobre las empresas y favorecer el desarrollo de actividades productivas.

Desde el Ejecutivo señalaron que la combinación de inversiones públicas y beneficios impositivos formó parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura y generar condiciones para el crecimiento económico provincial.

Las proyecciones de inflación, dólar y crecimiento para 2027

El Presupuesto provincial 2027 tomó como referencia las pautas macrofiscales establecidas por el Gobierno nacional. Entre sus principales variables, contempló un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% y una inflación interanual del 18%, con un promedio anual estimado del 21,1%.

En cuanto al tipo de cambio, la iniciativa utilizó una proyección de 1.847 pesos por dólar para fines de 2027. Estos indicadores constituyeron las referencias económicas empleadas para elaborar las estimaciones de ingresos y gastos.

Las cifras correspondieron a previsiones presupuestarias y no a resultados confirmados. Su cumplimiento dependerá de la evolución de la economía nacional, la recaudación y otras variables que inciden sobre las finanzas provinciales.

Deuda provincial y financiamiento internacional

Otro de los puntos abordados por Boleas fue la evolución del endeudamiento. Según los datos expuestos, el stock de deuda provincial, que al comienzo de la gestión representaba el 67% de los ingresos corrientes, proyectaba ubicarse por debajo del 25% al cierre de 2026 y alcanzar el 23% durante 2027.

El ministro recordó que Entre Ríos concretó en febrero una emisión de deuda internacional por 300 millones de dólares. Según explicó, la operación permitió reorganizar vencimientos y mejorar la previsibilidad financiera de la administración provincial.

“En febrero, en un contexto especialmente adverso, solo cuatro provincias argentinas pudieron acceder a financiamiento internacional. Entre Ríos fue una de ellas”, destacó. Asimismo, aseguró que la colocación se realizó “sin incrementar la deuda neta de la provincia”, debido a que los fondos fueron destinados a cancelar pasivos anteriores y constituir una reserva para futuros vencimientos.

Caja de Jubilaciones y equilibrio de las cuentas públicas

Durante la presentación, el funcionario también se refirió a la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, a la que identificó como uno de los principales desafíos estructurales de las finanzas provinciales.

Boleas defendió la reforma impulsada durante 2026 y sostuvo que sus efectos económicos se observarían progresivamente. Según explicó, las modificaciones buscaron contener el crecimiento del déficit previsional sin alterar los haberes de los actuales jubilados.

En materia de obligaciones financieras, el proyecto estimó una reducción del 23% en el pago de intereses respecto del año anterior. De concretarse esa previsión, los intereses representarían el 1,3% de los ingresos corrientes provinciales.

Transparencia presupuestaria y próximos pasos legislativos

El Ejecutivo también destacó los resultados obtenidos por Entre Ríos en evaluaciones de transparencia presupuestaria. Según la información oficial, la provincia se ubicó entre las tres jurisdicciones mejor posicionadas en la medición de Cippec y recibió 100 puntos sobre 100 en la evaluación de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

Al finalizar la presentación, Boleas reconoció que continuaban pendientes distintos desafíos económicos y administrativos. “Todavía falta mucho. Pero también sabemos que una provincia que administra bien sus recursos, cumple sus compromisos y define con claridad sus prioridades es una provincia que tiene muchas más herramientas para desarrollarse”, manifestó.

La conferencia contó con la presencia de la secretaria de Hacienda, Presupuesto y Finanzas, Mariela Volpe; el secretario de Asuntos Estratégicos, Joaquín Moro; el director de la Oficina Provincial de Presupuesto, Hugo Zubillaga, y la coordinadora ministerial Paula Kozak.

Con su presentación ante Diputados, el Presupuesto provincial 2027 quedó a disposición del tratamiento legislativo. La iniciativa deberá atravesar el debate parlamentario antes de convertirse en la norma que regirá la administración de los recursos públicos de Entre Ríos durante el próximo ejercicio fiscal.