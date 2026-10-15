Presentaron presupuesto 2027: Boleas detalló cuánto crecerá la inversión en obras y equipamientos

El Gobierno provincial presentó este jueves los lineamientos del Presupuesto 2027 de Entre Ríos, que contempla un total de $8,67 billones. El proyecto prevé un crecimiento aproximado del 24% respecto de 2026, con un aumento del 20% en el gasto corriente y superior al 77% en la inversión de capital.

“La inversión en obras y equipamiento va a crecer más de tres veces de lo que crece el presupuesto total”, afirmó el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas. Según explicó, la propuesta modifica la composición de las erogaciones para dar mayor participación a la infraestructura.

Durante la conferencia de prensa, el funcionario indicó que se proyecta un incremento del 30% en los ingresos coparticipables nacionales y del 22% en la recaudación provincial. También mencionó un tipo de cambio de $1.847 por dólar para fines del próximo año.

Rutas, escuelas y hospitales entre las inversiones

“Rutas y caminos son una de las principales prioridades de inversión. Van a concentrar más de la mitad de toda la inversión de capital de la provincia”, sostuvo Boleas. Ubicó el crecimiento de la inversión vial en torno al 77% y aseguró que el objetivo es llegar al final del mandato con intervenciones en todas las rutas primarias provinciales.

En infraestructura y equipamiento, anunció aumentos del 82% para educación y cultura, del 83% para vivienda y urbanización, del 90% para saneamiento ambiental y del 77% para energía. En salud y seguridad, señaló que la inversión crecerá más del doble.

Al describir el gasto total por áreas del Presupuesto 2027, informó incrementos cercanos al 27% en educación, cultura y deporte; al 29% en hospitales y salud; al 32% en desarrollo humano y políticas sociales, y del 28,5% en seguridad. Para actividades productivas, empleo e innovación, la suba prevista supera el 56%.

Salarios, beneficios fiscales y funcionamiento del Estado

Sobre la política salarial, Boleas no anunció porcentajes de aumento. “Siempre tenemos como objetivo hacer todos los esfuerzos para el mantenimiento del poder adquisitivo del salario y eso es lo que refleja el presupuesto 2027”, expresó.

El proyecto estima además $333.000 millones de gasto tributario, es decir, recursos que la Provincia deja de recaudar por exenciones y beneficios. El ministro incluyó allí al régimen de incentivo a las inversiones, las exenciones para la industria y las actividades primarias, y las medidas para comercio y turismo.

Consultado sobre qué sectores recibirán menos fondos, respondió que el cambio se concentra en los costos de funcionamiento. “No pasa tanto por las áreas que disminuyen, sino que pasa por la eficientización en el costo de funcionamiento”, sostuvo, y citó las compras centralizadas de salud y equipamiento informático como ejemplos.

Deuda y financiamiento para nuevas obras

Boleas afirmó que el Presupuesto 2027 está diseñado con equilibrio fiscal y proyectó que el stock de deuda representará el 23% de los recursos. También estimó cerrar 2026 con una deuda equivalente a USD 665 millones y señaló que los intereses caerán casi un 23% el próximo año, hasta representar el 1,3% de los ingresos corrientes.

En materia de infraestructura, informó que la Provincia consiguió un cupo de USD 320 millones en créditos multilaterales, cuya ejecución comenzará en parte durante 2027. Añadió que el nuevo proyecto contempla una autorización de USD 300 millones para gestionar financiamiento de obras: “Lo único que creemos que hay que analizar cuando hablamos de deuda es para qué uno se endeuda”.

La propuesta también incorpora una identificación específica del gasto destinado a niños de hasta cinco años. Respecto de las emergencias por El Niño, Boleas dijo que se preparan mecanismos de asistencia para utilizarlos si resultan necesarios; sobre el calendario electoral, aclaró que la decisión política va por separado, aunque su financiamiento está previsto en el presupuesto.