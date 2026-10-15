Renovarán los desagües del Museo de Casa de Gobierno en Paraná para evitar filtraciones

Renovarán los desagües del Museo de Casa de Gobierno en Paraná.

La renovación de los desagües del Museo de Casa de Gobierno se llevará adelante en Paraná con el objetivo de prevenir filtraciones de aguas residuales y preservar las instalaciones del espacio cultural. La intervención contará con un presupuesto oficial de 83 millones de pesos.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, proyecta reemplazar las cañerías cloacales que afectan al museo, ubicado sobre calle México, en el subsuelo del edificio gubernamental.

La obra responde al deterioro de una antigua instalación de hierro fundido que transporta los desagües de baños y cocinas de planta baja. Debido a su antigüedad y a la presencia de fisuras, las obstrucciones generan filtraciones que atraviesan el cielorraso y afectan las instalaciones del museo.

(GdER)

Qué trabajos se realizarán en el museo

El proyecto contempla el reemplazo de la instalación cloacal de planta baja y su conexión con las cañerías provenientes de la planta alta. También se adecuarán los desagües de condensación de los equipos de aire acondicionado.

Además, se realizarán tareas de reacondicionamiento en baños y cocinas, con el propósito de mejorar el funcionamiento de las instalaciones sanitarias y evitar nuevos inconvenientes.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, explicó: "Esta intervención permitirá resolver problemas de infraestructura, prevenir nuevas filtraciones y resguardar el patrimonio que pertenece a todos los entrerrianos".

(GdER)

Presupuesto y fecha de apertura de sobres

Los trabajos comprenderán una superficie de 470 metros cuadrados, con un presupuesto oficial de 83 millones de pesos y un plazo previsto de 120 días corridos.

El acto de apertura de sobres se realizará el miércoles 21 de octubre en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, como parte del procedimiento para avanzar con la contratación.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la intervención busca conservar las condiciones edilicias del museo y proteger el patrimonio histórico y cultural que alberga.