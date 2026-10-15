Entre Ríos creó un programa de entrenamiento laboral con becas y subsidios para empresas

El Gobierno de Entre Ríos creó el Programa Provincial de Entrenamiento Laboral (PPEL), una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de empleabilidad de personas sin trabajo formal y promover su incorporación al sector privado. La medida fue establecida mediante un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

La iniciativa contempla entrenamientos en ambientes reales de trabajo, becas para los participantes y subsidios destinados a empresas y cooperativas que incorporen trabajadores formalmente. Su implementación estará a cargo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la provincia.

Según los fundamentos de la normativa, el programa respondió a la necesidad de fortalecer las políticas de empleo frente a las dificultades de inserción laboral, especialmente entre los jóvenes, y los cambios que atraviesa el mercado de trabajo.

Cómo funcionará el nuevo programa de empleo

El Programa Provincial de Entrenamiento Laboral contará con dos líneas de acción, orientadas a facilitar el acceso al empleo y estimular la contratación de trabajadores registrados.

La primera, denominada “Entrenados”, estará dirigida a personas sin empleo formal que residan en Entre Ríos. Su objetivo será brindar experiencias laborales concretas mediante prácticas en empresas y cooperativas radicadas en la provincia.

Durante esta etapa, los participantes podrán recibir una beca de entrenamiento laboral, con el propósito de acompañar su formación y adquisición de experiencia en actividades vinculadas con las necesidades del sector privado.

La segunda línea, denominada “Entrenados Match”, estará orientada a incentivar la contratación formal de quienes hayan participado de los entrenamientos.

En estos casos, el Estado provincial otorgará subsidios a las empresas y cooperativas que incorporen a los participantes como trabajadores registrados. La asistencia económica estará destinada a cubrir una parte del salario.

Cuánto dinero destinará la provincia

La normativa estableció una partida presupuestaria de 498.750.000 pesos para la ejecución del Programa Provincial de Entrenamiento Laboral. Según pudo saber Elonce, los fondos estarán destinados al financiamiento de las becas de entrenamiento y los subsidios previstos para las empresas y cooperativas participantes.

El decreto determinó que los montos individuales de las becas y de los subsidios serán fijados al comienzo de cada ejercicio presupuestario mediante una disposición de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Además, podrán modificarse de acuerdo con la disponibilidad de recursos presupuestarios y financieros.

La resolución también facultó al secretario de Trabajo y Seguridad Social a otorgar las ayudas económicas, con la obligación de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.

Las empresas podrán capacitar trabajadores según sus necesidades

Uno de los principales objetivos del programa será vincular la capacitación laboral con las demandas concretas de las empresas y cooperativas.

De acuerdo con los fundamentos del decreto, se buscará que sean los propios establecimientos productivos los que entrenen a las personas en las actividades y perfiles laborales que necesitan.

De esta manera, el Gobierno provincial procurará reducir las dificultades de acceso al empleo y favorecer la igualdad de oportunidades mediante experiencias prácticas.

La normativa señaló que la propuesta apuntará a fortalecer las condiciones de empleabilidad de los entrerrianos y promover su inserción laboral formal, a través de mecanismos de articulación con el sector privado.

Crearon un registro de personas capacitadas

El decreto también dispuso la creación del Registro de Entrenamiento Laboral, que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

En este registro se incorporarán los datos de las personas que hayan completado instancias de entrenamiento dentro del programa provincial.

La Secretaría de Trabajo será la autoridad encargada de implementar, ejecutar y supervisar la iniciativa. También podrá suscribir convenios con organismos públicos y privados, instituciones académicas, cámaras empresariales y otras entidades vinculadas con el empleo.

Estos acuerdos podrán estar orientados a la implementación, difusión, fiscalización y análisis de información relacionada con el programa.

Qué pasará con los entrenamientos al finalizar el año

La normativa estableció que los entrenamientos y las becas correspondientes a cada ejercicio financiero finalizarán el 31 de diciembre.

En caso de que una propuesta de capacitación contemple una duración superior a ese plazo, podrá solicitarse una nueva autorización para continuar durante el ejercicio siguiente.

Sin embargo, esa continuidad no será automática. Dependerá del cumplimiento de los requisitos del programa, de la disponibilidad presupuestaria y de una nueva autorización expresa de la Secretaría de Trabajo.

La disposición aclaró que la aprobación inicial de una propuesta no generará por sí sola el derecho a continuar recibiendo los beneficios durante el año siguiente.

Reemplazará al programa Entre Ríos Trabaja

Con la creación del PPEL, el Gobierno provincial también dispuso la derogación del Decreto Nº 1793/2013 y sus modificatorios, que regulaban el anterior Plan de Promoción de Empleo Provincial denominado “Entre Ríos Trabaja”.

Aquel esquema contemplaba incentivos económicos para la inserción laboral de sectores vulnerables, la formación profesional, la regularización del empleo no registrado y el sostenimiento de fuentes laborales privadas en situaciones de crisis.

Según los fundamentos oficiales, la decisión de reemplazarlo respondió a la necesidad de reformular las políticas de promoción del empleo y adecuarlas a las condiciones actuales del mercado laboral.