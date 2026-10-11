La informalidad laboral llegó al 45% en Argentina y supera el 80% en algunas ciudades

La informalidad laboral en Argentina alcanzó al 45% de los trabajadores durante el segundo trimestre de 2026, según un informe elaborado por la Universidad Nacional de Rosario a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. El relevamiento evidenció un crecimiento del empleo no registrado y marcadas diferencias entre las distintas regiones del país.

El porcentaje representó un incremento respecto del 41,4% registrado a fines de 2023. La investigación también mostró cambios en la composición del mercado laboral, con una reducción de la participación de los asalariados y una expansión del trabajo independiente.

En ese período, la proporción de trabajadores asalariados descendió del 73,7% al 70,5%, mientras que el cuentapropismo aumentó del 22,6% al 25,5%. Esta transformación estuvo acompañada por elevados niveles de informalidad entre quienes desarrollaban actividades económicas por cuenta propia.

El trabajo independiente registró mayores niveles de informalidad

El informe indicó que el 65,8% de los cuentapropistas urbanos trabajaba en condiciones de informalidad, una proporción considerablemente superior a la registrada entre los empleados en relación de dependencia.

Entre los asalariados, el 37,9% no contaba con aportes jubilatorios. Este indicador también mostró un deterioro sostenido respecto de fines de 2016, cuando la falta de registración alcanzaba al 33,6%.

Los investigadores señalaron que las diferencias respondían, entre otros factores, a las características de las actividades económicas, el tamaño de las empresas y los niveles de productividad de cada región.

Servicio doméstico y construcción, los sectores más afectados

La informalidad laboral presentó importantes diferencias según la actividad económica. El servicio doméstico encabezó los niveles de empleo no registrado, con el 77,4%, seguido por la construcción, que alcanzó el 76,2%.

La gastronomía y el alojamiento registraron una informalidad del 63,9%, mientras que en el comercio llegó al 54,7%. Estos sectores concentraron algunas de las mayores proporciones de trabajadores sin registración formal.

En contraste, las actividades profesionales, científicas y técnicas presentaron una informalidad del 19,2%, mientras que el sector de información y comunicación registró un 33,9%.

Las ciudades del norte registraron los índices más elevados

El análisis territorial mostró que los mayores niveles de informalidad entre trabajadores independientes se concentraron en el norte argentino y en algunas ciudades de Cuyo.

En el extremo opuesto, la Ciudad de Buenos Aires presentó el menor nivel de informalidad entre cuentapropistas, con el 32,8%. Le siguieron Mar del Plata y Batán, con el 42,7%; Bahía Blanca y Cerri, con el 43%; y Ushuaia y Río Grande, con el 43,1%.

Las diferencias también se observaron a escala regional. En las ciudades patagónicas, la informalidad total osciló entre el 18% y el 33,5%, mientras que en el Noroeste se ubicó entre el 43,9% y el 56,2%, y en el Noreste, entre el 51,9% y el 53,8%.

Contraste entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano

En el Área Metropolitana de Buenos Aires también se registraron diferencias significativas. Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la informalidad total alcanzó el 26%, en el conurbano bonaerense llegó al 47,5%.

La brecha fue todavía mayor entre los trabajadores independientes. En el conurbano, el 70,2% de los cuentapropistas desarrollaba actividades informales, frente al 32,8% registrado en la Capital Federal.

Según el estudio, estas diferencias no se explicaban únicamente por la cantidad de trabajadores independientes, sino también por la estructura productiva, el tamaño de las empresas y la productividad de las actividades económicas.

La estructura productiva influyó en los niveles de registración

El informe destacó que las regiones con actividades de mayor productividad y presencia de grandes compañías tendían a registrar menores niveles de informalidad.

Como ejemplo, mencionó a Neuquén, donde la actividad hidrocarburífera contribuyó a sostener una tasa de informalidad del 26,4%. Una situación similar se observó en regiones vinculadas con la minería y la industria electrónica.

Por otra parte, la presencia del empleo público también influyó sobre los indicadores. En provincias como La Rioja y Catamarca, donde el sector estatal concentraba a más de un tercio de los ocupados, la informalidad se ubicó en el 43,9% y el 45,1%, respectivamente.