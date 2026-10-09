Empleadas domésticas: cuánto deben cobrar si trabajan el feriado del 12 de octubre

Las empleadas domésticas que trabajen durante el feriado nacional del lunes 12 de octubre deberán cobrar el doble por las horas realizadas. Para tareas generales con retiro, el valor de referencia será de $8.128,16 por hora. Qué establece la normativa y qué ocurre si no trabajan.
Las empleadas domésticas que trabajen el feriado del 12 de octubre deberán percibir un recargo del 100% sobre su remuneración habitual, de acuerdo con la legislación que regula el trabajo en casas particulares. La disposición alcanza tanto al personal contratado por horas como a quienes reciben un salario mensual, independientemente de si trabajan con retiro o sin retiro.
El próximo lunes 12 de octubre será feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Durante esa jornada, las trabajadoras de casas particulares tendrán derecho a no prestar servicios sin que se les descuente la remuneración correspondiente.
Sin embargo, cuando deban cumplir tareas durante el feriado, los empleadores estarán obligados a abonar las horas trabajadas al doble de su valor habitual. Esta condición está contemplada en la Ley 26.844, que establece el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares.
Cuánto cobra una empleada doméstica por hora durante el feriado
Para calcular el pago correspondiente al lunes 12 de octubre, se debe tomar como referencia el valor horario de la categoría laboral y aplicar un adicional del 100%.
En el caso de las trabajadoras que realizan tareas generales con retiro, el valor de referencia informado para octubre de 2026 es de $4.064,08 por hora. Por lo tanto, si prestan servicios durante el feriado, deberán cobrar $8.128,16 por cada hora trabajada.
Por ejemplo, una empleada doméstica que trabaje cuatro horas durante el lunes 12 de octubre deberá recibir $32.512,64 por esa jornada, tomando como referencia el valor horario mencionado.
Qué sucede si la trabajadora no presta servicios
La normativa establece que las empleadas domésticas tienen derecho a descansar durante los feriados nacionales y percibir igualmente la remuneración correspondiente.
Esto significa que, si una trabajadora no concurre a su lugar de empleo el lunes 12 de octubre porque es feriado, el empleador no puede considerar esa ausencia como una falta injustificada ni descontar automáticamente el importe de la jornada.
El derecho alcanza a las diferentes modalidades de contratación, incluidas las trabajadoras por horas, las mensualizadas y aquellas que prestan servicios sin retiro.
Cómo se calcula el pago según la categoría laboral
El adicional del 100% no se limita al personal que realiza tareas generales. También corresponde a las categorías de supervisión, tareas específicas, caseros y asistencia y cuidado de personas, publicó Iprofesional.
En todos los casos, el cálculo debe efectuarse sobre la remuneración que corresponda a la trabajadora. Si el empleador abona un salario superior al mínimo establecido para su categoría, el recargo debe calcularse sobre el valor efectivamente acordado.
Por ese motivo, no existe un monto único para todas las empleadas domésticas. La suma final dependerá de la categoría, la modalidad de contratación, el salario habitual y la cantidad de horas trabajadas durante el feriado.