En julio se perdieron 948 empleadores y 3.485 puestos de trabajo registrados en Argentina

Argentina perdió 32.290 empresas empleadoras y 437.611 puestos de trabajo registrados entre noviembre de 2023 y julio de 2026, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Las cifras reflejan una reducción sostenida en la cantidad de unidades productivas con trabajadores formales, que se profundizó durante el séptimo mes del año.

En julio de 2026, el sistema registró una caída neta de 948 empleadores, equivalente a una disminución mensual del 0,2%. Durante el mismo período, también se perdieron 3.485 puestos de trabajo registrados, de acuerdo con la información oficial difundida.

En los primeros siete meses del año, la cantidad de empresas empleadoras se redujo en 9.682 unidades, lo que representó una contracción del 1,98%. Estos datos corresponden a empleadores registrados en el sistema de riesgos del trabajo y permiten observar la evolución de las unidades productivas que declaran personal.

Cuántas empresas dejaron de registrar trabajadores

En noviembre de 2023, antes de la asunción presidencial de Javier Milei, la Argentina contabilizaba 512.357 unidades productivas empleadoras.

Para julio de 2026, esa cantidad había descendido a 480.067, lo que representa una pérdida neta de 32.290 empleadores, equivalente al 6,3% del total inicial.

La disminución refleja una contracción del universo de empresas y otras unidades productivas que cuentan con trabajadores registrados. Sin embargo, la baja en el registro de empleadores no implica necesariamente que todas esas unidades hayan cerrado definitivamente, ya que también puede responder a cambios en su condición de empleadoras.

El empleo formal también registró una caída

La evolución de los puestos de trabajo mostró una tendencia descendente durante el mismo período.

En noviembre de 2023, el sistema contabilizaba 9.857.173 trabajadores registrados, mientras que en julio de 2026 la cifra había disminuido a 9.419.562.

La diferencia fue de 437.611 puestos laborales menos, lo que representa una caída acumulada del 4,4%.

En términos relativos, la reducción de empleadores fue superior a la del empleo registrado: 6,3% frente al 4,4%, respectivamente.

Qué muestran los datos oficiales

La información de la SRT confirma que en julio de 2026 había 480.067 empleadores y 9.419.562 trabajadores cubiertos en unidades productivas, con variaciones mensuales negativas del 0,20% y 0,04%, respectivamente.

La entidad aclara que sus estadísticas incluyen empresas, organizaciones y organismos de los sectores público y privado. Por ese motivo, la disminución de empleadores registrados no equivale necesariamente al cierre definitivo de igual cantidad de empresas. También pueden influir modificaciones administrativas, bajas de afiliación o períodos sin personal declarado.

En consecuencia, los datos reflejan una reducción del número de empleadores y trabajadores registrados en el sistema de riesgos del trabajo, aunque no permiten determinar por sí solos cuántos establecimientos cerraron definitivamente.