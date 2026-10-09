Subsidios de luz y gas en octubre: quiénes pueden acceder y cómo realizar el trámite

Los subsidios de luz y gas en octubre de 2026 continúan disponibles para los hogares argentinos que cumplen con los requisitos económicos y patrimoniales establecidos por el Gobierno nacional. El sistema permite acceder a descuentos en las facturas de electricidad, gas natural por redes y reintegros por la compra de garrafas de 10 kilos, mediante un trámite que se realiza por internet.

El beneficio forma parte del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que unificó distintos programas de asistencia y concentró la ayuda estatal en los sectores que cumplen con los criterios de ingresos y patrimonio. Para acceder, los ingresos netos del grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según el Indec.

El monto de referencia informado para octubre es de $4.816.491 mensuales. Sin embargo, cumplir con ese límite no garantiza automáticamente la aprobación, ya que también se evalúan los bienes y otras condiciones de los integrantes del hogar.

Quiénes pueden solicitar los subsidios de luz y gas

El principal requisito establece que la suma de los ingresos netos de todos los integrantes del hogar debe ser igual o inferior a $4.816.491, equivalente a tres Canastas Básicas Totales.

También pueden acceder, bajo las condiciones previstas por el régimen, los hogares que tengan integrantes con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP o que perciban una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

En los casos donde resida una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), la Secretaría de Energía evaluará la situación particular para determinar si corresponde otorgar el beneficio.

Qué hogares quedan excluidos del beneficio

Además del límite de ingresos, el Gobierno estableció criterios patrimoniales para determinar quiénes pueden recibir asistencia.

Entre las condiciones que pueden impedir el acceso al subsidio se encuentran:

Tener un automóvil de hasta tres años de antigüedad, salvo las excepciones previstas para hogares con integrantes que posean CUD.

Poseer tres o más inmuebles en total.

Ser propietario de una embarcación de lujo o una aeronave.

Registrar participación societaria en los términos establecidos por el régimen.

Estas condiciones se analizan junto con los ingresos declarados para determinar la elegibilidad del hogar.

Cómo inscribirse para recibir los subsidios

La inscripción se realiza a través de la plataforma oficial de Subsidios Energéticos y requiere contar con una cuenta de Mi Argentina.

Antes de comenzar el trámite, los solicitantes deben tener a mano el DNI vigente, el CUIL de los integrantes mayores de 18 años, un correo electrónico y una factura de los servicios.

El procedimiento contempla tres pasos principales:

Verificar la inscripción: quienes ya estaban registrados en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) fueron incorporados automáticamente al nuevo sistema y no necesitan volver a anotarse.

Completar la declaración jurada: informar los datos personales, ingresos, situación laboral, bienes y servicios del grupo familiar.

Enviar la solicitud: una vez presentada, se podrá consultar si fue aprobada o rechazada mediante los canales oficiales.

El trámite puede iniciarse desde el portal Subsidios Energéticos del Gobierno nacional.

Cuánto se descuenta en las facturas durante octubre

El esquema informado para octubre de 2026 contempla bonificaciones aplicables a los consumos base establecidos por el régimen.

En el caso de la electricidad, se prevé una bonificación adicional del 25%, mientras que para el gas natural por redes se establece una bonificación adicional del 24,25%, que se suma al descuento general del 50% correspondiente al mes.

Los porcentajes se aplican dentro de los límites de consumo subsidiado, por lo que no necesariamente representan una reducción equivalente sobre el importe total de la factura.

Subsidios para garrafas: cuánto se reintegra

Los hogares que utilizan gas envasado y cumplen con las condiciones del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) pueden acceder a un reintegro de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos.

Durante los meses de invierno, el beneficio contempla hasta dos garrafas mensuales, mientras que en los períodos más cálidos se reconoce una por mes.

Para recibir el reintegro, la compra debe efectuarse mediante BNA+ o MODO, utilizando los medios de pago habilitados.

Quienes anteriormente recibían la asistencia del Programa Hogar deberán completar la inscripción al nuevo régimen para acceder al beneficio.

Cómo consultar si el subsidio fue aprobado

Los usuarios pueden verificar el estado de su solicitud mediante el sitio oficial, utilizando el número de gestión, DNI y correo electrónico declarado durante el trámite.

También pueden consultar la información desde la aplicación Mi Argentina.

Si se producen modificaciones en los ingresos familiares, la composición del hogar o los servicios declarados, los titulares pueden actualizar sus datos y solicitar una revisión cuando corresponda.

Por el momento, no se informó una fecha límite para inscribirse, por lo que quienes todavía no realizaron el trámite pueden solicitar la asistencia mediante los canales oficiales.