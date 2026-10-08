AUH de ANSES en octubre: cuánto cobran las familias con tres hijos y Tarjeta Alimentar

La AUH de ANSES en octubre alcanza un monto bruto de $619.189 para familias con tres hijos que reciben la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, debido a la retención del 20% de la asignación, el depósito efectivo será de $525.236. Conocé las fechas de cobro según el DNI.
La AUH de ANSES en octubre presenta nuevos valores para las familias beneficiarias, con una asignación general de $156.588 por hijo. Para quienes tienen tres menores a cargo y también reciben la Tarjeta Alimentar, la suma nominal de ambas prestaciones alcanza los $619.189. Sin embargo, el dinero que se deposita efectivamente es menor debido a la retención del 20% que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El organismo previsional estableció que los titulares de la Asignación Universal por Hijo reciben mensualmente el 80% del monto correspondiente, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se acrediten los controles de salud y escolaridad exigidos.
De esta manera, las familias con tres hijos que cobran la AUH general percibirán $375.811,20 por la asignación, a los que se sumarán $149.425 de la Tarjeta Alimentar. El ingreso mensual efectivo será de $525.236,20, mientras que el importe bruto conjunto asciende a $619.189.
Cuánto cobra la AUH de ANSES en octubre
Para octubre, la AUH general se estableció en $156.588 por hijo. De ese total, ANSES deposita directamente $125.270,40, mientras que los $31.317,60 restantes quedan retenidos.
En el caso de una familia con tres hijos, el monto bruto acumulado de la asignación alcanza los $469.764. No obstante, el depósito mensual correspondiente al 80% será de $375.811,20.
A esa suma se agrega la Tarjeta Alimentar, que para los grupos familiares con tres hijos o más tiene un valor de $149.425. Este complemento se deposita junto con la prestación correspondiente.
El detalle de los $619.189 para familias con tres hijos
El cálculo de los ingresos para un grupo familiar con tres hijos comienza con el monto bruto de la AUH, que alcanza los $469.764. Sin embargo, ANSES retiene el 20% de esa suma, equivalente a $93.952,80, por lo que el importe efectivamente depositado es de $375.811,20.
A ese dinero se incorporan los $149.425 correspondientes a la Tarjeta Alimentar, que se abonan de manera complementaria y no están sujetos a la retención aplicada sobre la AUH.
Así, el total que una familia con tres hijos recibe durante octubre asciende a $525.236,20. La diferencia respecto de los $619.189 nominales corresponde al porcentaje retenido de la asignación, que podrá recuperarse mediante la presentación de la documentación exigida por ANSES.
Cuánto se cobra por AUH por discapacidad
ANSES también contempla montos diferenciados para los titulares de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
Según los valores informados para octubre, esta prestación alcanza los $509.863 brutos. De esa cifra, el organismo deposita $407.890,40, equivalentes al 80%, mientras que los $101.972,60 restantes quedan sujetos al mecanismo de retención.
Cuando una familia tiene hijos que reciben la asignación general y otros que perciben la prestación por discapacidad, los importes se calculan individualmente según la situación de cada beneficiario.
Calendario de pagos de AUH en octubre de 2026
El cronograma de ANSES comenzó este jueves 8 de octubre y se organiza de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.
Los beneficiarios cuyos documentos terminan en 0 cobran el jueves 8 de octubre, mientras que aquellos con DNI finalizados en 1 reciben sus haberes el viernes 9, publicó A24.
El calendario continuará el martes 13 de octubre para los DNI terminados en 2, el miércoles 14 para los finalizados en 3 y el jueves 15 para quienes tengan documentos terminados en 4.
Por su parte, los titulares con DNI finalizados en 5 cobrarán el viernes 16 de octubre, mientras que los terminados en 6 percibirán sus haberes el lunes 19.
Finalmente, los beneficiarios con documentos terminados en 7 cobrarán el martes 20 de octubre, los finalizados en 8 el miércoles 21 y los terminados en 9 el jueves 22.