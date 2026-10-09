Tiene 23 años, creó su propio espacio de bienestar en Paraná y hoy trabaja con 13 mujeres

Con apenas 23 años, Agustina Schonfeld logró concretar uno de sus principales proyectos: abrir Planta Alta, un espacio de bienestar ubicado en calle Santos Domínguez 1185, Paraná, que actualmente reúne a 13 mujeres profesionales y ofrece más de 50 servicios vinculados con la salud, la estética y el cuidado personal.

Durante una entrevista en Elonce, la joven emprendedora relató que el establecimiento cumplió su primer año de funcionamiento y destacó el crecimiento que consiguió a partir del trabajo en equipo, las recomendaciones de sus clientes y su decisión de apostar por una propuesta propia.

“Estoy feliz de la vida. Me encanta lo que estoy formando, lo que transmito. Te llena el alma ver a la gente feliz disfrutando del espacio”, expresó Agustina, quien además se desempeña como cosmetóloga y continúa capacitándose.

Un emprendimiento que reúne a 13 mujeres

Planta Alta cuenta con profesionales de distintas disciplinas y ofrece tratamientos faciales, masajes, kinesiología, nutrición, medicina estética, yoga, terapias holísticas, depilación definitiva, manicura y aromaterapia, entre otras propuestas.

“Tenemos 13 profesionales y más de 50 servicios”, destacó la emprendedora, quien explicó que uno de los objetivos del establecimiento es brindar una atención integral y personalizada.

Entre las prestaciones más solicitadas mencionó los masajes y los tratamientos faciales. También resaltó que el espacio cuenta con propuestas para compartir en pareja, entre familiares o como regalo para ocasiones especiales.

El desafío de emprender a los 23 años

Agustina reconoció que desarrollar un proyecto propio implicó asumir diferentes responsabilidades, desde la organización del establecimiento hasta la comunicación y la coordinación del equipo.

“Cuesta, cuesta, porque imaginate que yo arranqué con toda la idea de cero y quiero que esté así, así, así. Y por ahí, bueno, hay que abrirse a nuevas ideas”, relató sobre el desafío de delegar tareas.

En ese sentido, destacó: “Ayuda un montón trabajar en equipo. Es fundamental”.

La joven también explicó que, pese a las dificultades económicas y las opiniones negativas que escuchó al comenzar, decidió avanzar con su iniciativa.

“Yo elegí desde el día uno no escuchar y seguir mi corazón”, aseguró.

Un mensaje para quienes sueñan con emprender

Al finalizar la entrevista, Agustina compartió un mensaje dirigido a quienes desean desarrollar su propio emprendimiento.

“Sigan sus sueños, persigan sus sueños, trabajen, que se pueden lograr. Rodéense de gente linda, de gente que los inspire, pidan ayuda cuando lo necesiten y deleguen también, porque no se puede con todo”, manifestó.

Planta Alta funciona en Santos Domínguez 1185, en la zona del Hipódromo de Paraná. Los interesados pueden consultar los servicios y solicitar turnos a través de Instagram, en @planta_alta, por WhatsApp al 343 5000025 o mediante la página web www.plantaaltaoficial.com.