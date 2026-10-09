Más de 600 camionetas Ford llegarán a Gualeguaychú y habrá exposición, caravana y sorteos: "Este año tocó Entre Ríos"

El 8º Encuentro Nacional F-Series Argentina se realizará este sábado 10 y domingo 11 de octubre en el balneario municipal Parque del Sol, en Gualeguaychú, con la participación prevista de más de 600 camionetas Ford Serie F provenientes de distintas provincias argentinas y países vecinos. La propuesta incluirá exposiciones, espectáculos musicales, caravanas y sorteos, con entrada libre y gratuita.

El organizador del evento, Claudio Paiz, explicó a R2820 que se trata de un encuentro nacional que se desarrolla anualmente en diferentes provincias y que, en esta oportunidad, tendrá como sede a Entre Ríos.

“Este año tocó Entre Ríos”, expresó Paiz, quien destacó que la propuesta tendrá un carácter familiar. Además, señaló que los propietarios de los vehículos suelen viajar acompañados por sus parejas e hijos.

Esperan más de 600 camionetas Ford

El organizador indicó que el encuentro convocará a propietarios y aficionados de diferentes modelos de la histórica línea Ford Serie F, con unidades de distintas épocas y características.

Durante la jornada del jueves, a dos días del inicio, ya se encontraban más de 30 camionetas en el predio ubicado sobre la Ruta Nacional 136.

“Gualeguaychú va a quedar en la historia del Nacional de F-Series”, aseguró Paiz, al destacar que será la primera edición en la que se sortearán dos camionetas y se espera reunir a más de 600 vehículos.

Actividades previstas para el sábado y domingo

El sábado 10 de octubre, las actividades comenzarán a las 9, mientras que la inauguración oficial será a las 10. Durante la jornada habrá un trompódromo y una exposición denominada “línea del tiempo”, en la que las camionetas serán ordenadas según sus años de fabricación.

Por la noche se presentarán tres bandas en vivo, dos de rock y una de cumbia, con pantalla gigante y sonido para acompañar los espectáculos.

El domingo 11, la programación continuará desde las 9 con una caravana que partirá desde el Parque del Sol, recorrerá avenida Primera Junta y llegará al Corsódromo. Posteriormente, los vehículos se trasladarán hacia la Costanera y el puerto, donde permanecerán expuestos durante aproximadamente dos horas, desde las 15 o 16, para que vecinos y turistas puedan observarlos.

Sortearán dos camionetas y habrá fines solidarios

Uno de los principales atractivos será el sorteo de dos camionetas Ford, una F-100 y una F-150, previsto para el domingo alrededor de las 19.

Paiz explicó que el encuentro tendrá entrada gratuita y que los gastos de organización se financiarán mediante la venta de un bono contribución. También se entregarán recuerdos y obsequios, además de 30 premios donados por una empresa local.

El organizador destacó que las ganancias del encuentro serán destinadas al Hogar de Ancianos y a otras instituciones de Gualeguaychú, por lo que la propuesta también tendrá una finalidad solidaria.

Debido al feriado del lunes 12 de octubre, los participantes que lo deseen podrán permanecer en el predio hasta esa jornada antes de emprender el regreso a sus localidades.