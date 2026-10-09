Contrafestejo en Paraná: cómo será el recorrido del desfile y la celebración de los 25 años

El Contrafestejo en Plaza San Miguel de Paraná celebrará este sábado 10 de octubre sus 25 años de historia en Paraná, con una jornada de música, danza y expresiones culturales. La actividad comenzará a las 16 horas y contará con la participación de agrupaciones locales y de otras ciudades de la región.

María Jesús Álvarez, integrante de la organización, brindó detalles a Elonce sobre esta celebración que busca reivindicar las culturas preexistentes a la conquista de América y las tradiciones afrodescendientes. "Es un evento que cumple 25 años y que se realiza para reivindicar a las culturas preexistentes a la conquista y también la cultura afrodescendiente", explicó.

La jornada comenzará con una ceremonia del fuego en Plaza San Miguel. A las 16:45 horas se presentará Martín Bustos junto a integrantes de la Escuela de Música de Paraná, mientras que a las 17 horas comenzará la tradicional llamada de tambores, con distintos ritmos de origen afro.

María Jesús Álvarez, organizadora (Elonce)

Un desfile con agrupaciones de Paraná y otras ciudades

Entre los participantes estarán un rejunte de tamboreros de Paraná; La Batería Imperial; Merlín; La Castillo, de Santa Fe; Bololó Afrosamba; Puro Swing; y el Candombe Transfeminista. También participarán Candombe Hormiga, de Rosario; Alma y Verde; y La NN.

El recorrido comenzará sobre calle San Martín, en la zona de calles Juan de Garay y Nogoyá, atravesará la peatonal y finalizará en calle Paz. La ceremonia inicial tendrá lugar en Plaza San Miguel, punto de encuentro de los participantes.

Álvarez explicó que este año no habrá escenario debido a las condiciones de organización. "Decidimos que, a pesar de no tener ciertas condiciones para generar un evento más grande, sí queríamos sostener el evento", manifestó.

Una celebración abierta a toda la comunidad

La organizadora invitó a toda la comunidad a participar y destacó el carácter autogestivo del Contrafestejo, sostenido durante 25 años por diferentes agrupaciones culturales y colectivos de tamboreros.

Además, explicó que la elección de Plaza San Miguel está vinculada con la historia del sector, donde antiguamente se encontraba el denominado "barrio de los negros".