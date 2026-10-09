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Contrafestejo en Paraná: cómo será el recorrido del desfile y la celebración de los 25 años

María Jesús Álvarez brindó a Elonce nuevos detalles de la celebración prevista para este sábado en Plaza San Miguel. Destacó el carácter autogestivo del encuentro, explicó por dónde pasarán los tambores e invitó a toda la comunidad a participar.

9 de Octubre de 2026
Contrafestejo en Paraná: recorrido y horarios del desfile.
Contrafestejo en Paraná: recorrido y horarios del desfile.

REDACCIÓN ELONCE

María Jesús Álvarez brindó a Elonce nuevos detalles de la celebración prevista para este sábado en Plaza San Miguel. Destacó el carácter autogestivo del encuentro, explicó por dónde pasarán los tambores e invitó a toda la comunidad a participar.

El Contrafestejo en Plaza San Miguel de Paraná celebrará este sábado 10 de octubre sus 25 años de historia en Paraná, con una jornada de música, danza y expresiones culturales. La actividad comenzará a las 16 horas y contará con la participación de agrupaciones locales y de otras ciudades de la región.

 

 

María Jesús Álvarez, integrante de la organización, brindó detalles a Elonce sobre esta celebración que busca reivindicar las culturas preexistentes a la conquista de América y las tradiciones afrodescendientes. "Es un evento que cumple 25 años y que se realiza para reivindicar a las culturas preexistentes a la conquista y también la cultura afrodescendiente", explicó.

 

La jornada comenzará con una ceremonia del fuego en Plaza San Miguel. A las 16:45 horas se presentará Martín Bustos junto a integrantes de la Escuela de Música de Paraná, mientras que a las 17 horas comenzará la tradicional llamada de tambores, con distintos ritmos de origen afro.

 

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María Jesús Álvarez, organizadora (Elonce)

 

Un desfile con agrupaciones de Paraná y otras ciudades

 

Entre los participantes estarán un rejunte de tamboreros de Paraná; La Batería Imperial; Merlín; La Castillo, de Santa Fe; Bololó Afrosamba; Puro Swing; y el Candombe Transfeminista. También participarán Candombe Hormiga, de Rosario; Alma y Verde; y La NN.

 

El recorrido comenzará sobre calle San Martín, en la zona de calles Juan de Garay y Nogoyá, atravesará la peatonal y finalizará en calle Paz. La ceremonia inicial tendrá lugar en Plaza San Miguel, punto de encuentro de los participantes.

 

 

Álvarez explicó que este año no habrá escenario debido a las condiciones de organización. "Decidimos que, a pesar de no tener ciertas condiciones para generar un evento más grande, sí queríamos sostener el evento", manifestó.

 

Una celebración abierta a toda la comunidad

 

La organizadora invitó a toda la comunidad a participar y destacó el carácter autogestivo del Contrafestejo, sostenido durante 25 años por diferentes agrupaciones culturales y colectivos de tamboreros.

 

Además, explicó que la elección de Plaza San Miguel está vinculada con la historia del sector, donde antiguamente se encontraba el denominado "barrio de los negros".

Invitan a vivir los 25 años del Contrafestejo en Plaza San Miguel

Temas:

Celebración Contrafestejo Paraná Jornada batucadas candombe plaza san miguel
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