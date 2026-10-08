Informe reveló la caída del consumo masivo en todo el país: cuáles son las regiones más afectadas

Un informe de la Fundación Encuentro reveló que el consumo masivo cayó en todas las provincias y ninguna recuperó los niveles de 2023. Las ventas en supermercados retrocedieron 15,8% a nivel nacional, mientras que el NEA registró una baja del 32,8%.
El consumo masivo cayó en las 24 provincias argentinas y ninguna logró recuperar los niveles registrados en 2023, según un informe elaborado por la Fundación Encuentro. El estudio analizó las ventas en supermercados entre enero y julio de 2026 y determinó que, a precios constantes, se ubicaron un 15,8% por debajo del mismo período de 2023 y un 7% por debajo de 2025.
La investigación identificó diferencias significativas entre las regiones del país. El Noreste Argentino (NEA) y el Noroeste Argentino (NOA) concentraron las mayores caídas, mientras que la región Pampeana y la Patagonia presentaron retrocesos más moderados.
El documento también advirtió que la evolución de los salarios registrados, medida frente a la inflación general, no alcanzó para explicar la contracción del consumo. En ese sentido, vinculó el fenómeno con el incremento de los gastos fijos de los hogares, la pérdida de puestos de trabajo formales y el peso de la informalidad laboral.
Cuáles fueron las regiones con mayores caídas del consumo
De acuerdo con el relevamiento, el NEA registró una caída del 32,8% en las ventas de supermercados respecto de 2023, mientras que el NOA presentó una disminución del 27,3%. Ambas regiones mostraron retrocesos superiores al promedio nacional.
En contraste, la región Pampeana registró una baja del 11,2% y la Patagonia, del 10,9%. Aunque los porcentajes fueron menores, el informe indicó que tampoco habían recuperado los niveles de consumo de tres años atrás.
Al analizar los datos provinciales, Formosa presentó la mayor contracción, con ventas un 39,3% inferiores a las de 2023. En el otro extremo se ubicó Neuquén, donde la disminución fue del 3,1%, lo que evidenció diferencias territoriales en la evolución del consumo.
El aumento de los gastos fijos afectó el poder adquisitivo
Uno de los principales aspectos señalados por la Fundación Encuentro fue la diferencia entre la evolución de los salarios frente a la inflación general y su capacidad para afrontar los servicios y gastos regulados.
Según el estudio, el salario privado registrado se mantuvo prácticamente en los niveles de noviembre de 2023 cuando se lo comparó con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las variaciones regionales oscilaron entre una caída del 2,1% y una mejora del 3,7%.
Sin embargo, al considerar los aumentos de tarifas, combustibles, transporte, medicina prepaga y educación, el poder de compra de esos ingresos retrocedió entre un 27,5% y un 38,3%. El informe explicó que “como los gastos fijos se pagan primero, el ajuste recae sobre el consumo que puede postergarse”.
El impacto del precio de las garrafas en el NEA
Para ejemplificar las diferencias regionales, el estudio analizó el aumento del precio de las garrafas en el Noreste Argentino, donde el acceso al gas natural por redes es limitado.
Según los datos presentados, el 98% de los hogares urbanos de esa región no contaba con conexión a la red de gas. En ese contexto, la garrafa de 10 kilogramos aumentó un 412,5% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, mientras que el IPC regional acumuló una suba del 276% durante el mismo período.
Como consecuencia de esa diferencia, un salario privado registrado promedio de la región pasó de representar el equivalente a 91 garrafas a permitir la compra de 69. El ejemplo reflejó cómo el encarecimiento de determinados gastos esenciales redujo los recursos disponibles para adquirir otros productos.
El empleo privado registrado cayó en 22 provincias
El informe también relacionó la evolución del consumo con la situación del mercado laboral. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, el empleo asalariado privado registrado disminuyó en 22 de las 24 jurisdicciones del país.
Las únicas excepciones fueron Neuquén, donde el empleo formal creció un 7,1%, y Río Negro, que registró una suba del 2,8%. El estudio vinculó esos resultados con la actividad económica asociada al desarrollo de Vaca Muerta.
En cuanto a las mayores pérdidas porcentuales, Santa Cruz encabezó el retroceso con un 16,4%, seguida por Tierra del Fuego, con un 15,6%, y Catamarca, con un 12,3%. Por su parte, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor disminución en términos absolutos, con aproximadamente 79.000 puestos de trabajo menos.
Qué puede pasar con el consumo durante los próximos meses
La Fundación Encuentro sostuvo que la recuperación del consumo dependerá principalmente de la evolución del ingreso disponible de los hogares, es decir, del dinero que les queda después de afrontar sus compromisos y gastos habituales.
El análisis planteó que una mejora de la actividad económica general no necesariamente se traduciría en un incremento inmediato de las compras en supermercados, especialmente si los ingresos continuaban afectados por los servicios y otros gastos esenciales.
De esta manera, el informe identificó tres factores vinculados con la caída del consumo: el encarecimiento de los gastos fijos, la reducción del empleo formal y las diferencias regionales en el poder adquisitivo, publicó NA. Estas variables fueron consideradas relevantes para explicar por qué ninguna provincia había recuperado los niveles de ventas de 2023.