Argentina quedó entre los 15 países con menor libertad económica del mundo

Argentina quedó ubicada entre los 15 países con menor libertad económica del mundo, según el Informe de Libertad Económica 2026, elaborado por el Instituto Fraser en colaboración con el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) de Uruguay. El país ocupó el puesto 151 entre 165 naciones evaluadas, con una calificación de 4,86 puntos, de acuerdo con los datos correspondientes a 2024.

El relevamiento internacional analizó diferentes aspectos relacionados con el funcionamiento de las economías, las condiciones para desarrollar actividades comerciales, la estabilidad monetaria y la protección de los derechos de propiedad. Los resultados ubicaron a Argentina entre los países con menores niveles de libertad económica, junto con Bolivia y Venezuela.

Según explicó el CED, el índice permitió identificar una correlación positiva entre mayores niveles de libertad económica y mejores indicadores socioeconómicos, como el ingreso por habitante, la reducción de la pobreza, la cobertura educativa y la esperanza de vida. Sin embargo, estas asociaciones estadísticas no implicaron necesariamente una relación directa de causa y efecto.

Cómo se mide la libertad económica

El Índice de Libertad Económica (ILE) se construyó a partir de 42 variables, agrupadas en cinco grandes áreas que permitieron evaluar las condiciones económicas e institucionales de cada país.

Las dimensiones consideradas fueron el tamaño del Gobierno, el sistema legal y los derechos de propiedad, la estabilidad monetaria, la libertad de comercio internacional y la regulación de las actividades económicas.

Desde el Instituto Fraser explicaron que los principios fundamentales de la libertad económica comprendieron la posibilidad de elección individual, el intercambio voluntario, la libertad de ingreso y competencia en los mercados y la protección de las personas y la propiedad privada.

Qué países lideraron el ranking mundial

El ranking internacional fue encabezado por Hong Kong, que obtuvo 8,53 puntos, seguido por Suiza, con 8,45, y Singapur, con 8,43. Los primeros cinco lugares se completaron con Nueva Zelanda, que alcanzó 8,38 puntos, y Estados Unidos, con 8,21.

En América Latina, Chile recuperó el primer lugar regional y se posicionó en el puesto 20 del ranking mundial, con 7,85 puntos. De esta manera, superó a Costa Rica, que había encabezado la clasificación latinoamericana en la edición anterior.

Detrás de Chile se ubicaron Guatemala, en el puesto 26, con 7,76 puntos; Costa Rica, en la posición 28, con 7,75; y Panamá, en el lugar 34, con 7,65 puntos.

La posición de Argentina frente a otros países de la región

Dentro de Sudamérica, Uruguay alcanzó el puesto 59, con una calificación de 7,18 puntos, y se mantuvo considerablemente por encima de Argentina en la clasificación internacional.

En el extremo inferior del ranking regional aparecieron Bolivia, ubicada en el puesto 144, con 5,47 puntos; Argentina, en el lugar 151, con 4,86; y Venezuela, que ocupó la última posición mundial, el puesto 165, con apenas 2,94 puntos.

La ubicación argentina reflejó los resultados obtenidos en las distintas dimensiones del índice durante 2024. Por ese motivo, el informe publicado en 2026 no representó una medición directa de las condiciones económicas actuales, sino una evaluación basada en información consolidada de dos años atrás.

El impacto de la pandemia en la libertad económica

El estudio también examinó la evolución de la libertad económica mundial durante las últimas décadas y señaló que, si bien se habían registrado avances importantes, la pandemia de coronavirus provocó un retroceso significativo.

Según el relevamiento, las restricciones y medidas económicas implementadas durante la emergencia sanitaria llevaron al indicador global a niveles similares a los de 2012, lo que representó la caída más pronunciada desde la crisis financiera internacional de 2008.

Los investigadores señalaron que, durante períodos de crisis, numerosos gobiernos adoptaron medidas que limitaron determinadas actividades económicas, una situación que repercutió en los resultados del índice.

Qué relación existe entre libertad económica e ingresos

Otro de los aspectos destacados del informe fue la comparación de los niveles de ingresos entre los países con mayor y menor libertad económica.

De acuerdo con los datos presentados, las personas que vivían en el 25% de los países con mayor libertad económica registraban ingresos promedio 6,9 veces superiores a los habitantes de las naciones ubicadas en el grupo de menor libertad.

Asimismo, el estudio indicó que los ingresos absolutos del 10% de la población más vulnerable eran 7,1 veces mayores en los países con mejores calificaciones, aunque su participación relativa en la distribución del ingreso no presentaba diferencias significativas.

El Instituto Fraser y el CED utilizaron estos resultados para señalar la relación estadística entre las condiciones institucionales y económicas y distintos indicadores de desarrollo.

De esta manera, el Informe de Libertad Económica 2026 volvió a ubicar a Argentina entre las naciones con calificaciones más bajas del mundo, en una clasificación que evaluó a 165 países y tomó como referencia los indicadores correspondientes a 2024.