REDACCIÓN ELONCE
La chocotorta argentina fue elegida como el segundo mejor pastel de chocolate del mundo en un ranking de TasteAtlas. El tradicional postre nacional superó a preparaciones de Italia, Estados Unidos y Brasil y solamente quedó detrás de una especialidad de Suecia.
La chocotorta argentina fue elegida como el segundo mejor pastel de chocolate del mundo, según una clasificación elaborada por TasteAtlas a partir de opiniones de comensales de distintos países sobre recetas y platos tradicionales. El popular postre quedó entre los tres primeros lugares y volvió a posicionar a la gastronomía nacional en un ranking internacional.
La preparación argentina solamente fue superada por el kladdkaka de Suecia, mientras que detrás quedaron la torta caprese de Italia, el pastel de chocolate fundido de Estados Unidos y el bolo de brigadeiro de Brasil.
TasteAtlas describió a la chocotorta como un postre argentino sin cocción elaborado principalmente con galletas de chocolate, dulce de leche y queso crema. Además, relacionó su preparación con influencias de la gastronomía italiana, especialmente con el tiramisú.
Cómo se prepara la chocotorta argentina
Según explicó el sitio especializado, para preparar la chocotorta las galletas de chocolate se humedecen y posteriormente se alternan en capas con una mezcla de queso crema y dulce de leche.
La receta admite diferentes variantes. Las galletas pueden remojarse en leche, leche chocolatada, café o incluso licor de café, mientras que la presentación final puede modificarse de acuerdo con las preferencias de quien prepara el postre.
TasteAtlas también repasó una de las versiones más difundidas sobre el nacimiento de la chocotorta. Según esa explicación, la receta surgió vinculada a una campaña publicitaria destinada a promocionar galletas de chocolate y posteriormente habría sido incorporada a los envases del producto.
Un clásico argentino que no necesita horno
Una de las características que distingue a la chocotorta es que no requiere cocción. El armado se realiza mediante sucesivas capas y luego necesita permanecer refrigerada hasta alcanzar la consistencia buscada.
Pese a su enorme popularidad en los hogares argentinos, TasteAtlas señaló que el postre no suele encontrarse con la misma frecuencia en las cartas de restaurantes y todavía resulta poco habitual fuera del país.
El reconocimiento internacional volvió a ubicar a una preparación tradicional argentina entre las mejor valoradas. En esta oportunidad, la chocotorta consiguió superar a especialidades de países con una extensa tradición en pastelería, como Italia, además de Estados Unidos y Brasil.
El pastel sueco que quedó primero
El primer puesto de la clasificación fue para el kladdkaka, cuyo nombre puede traducirse como “pastel pegajoso”. Se trata de uno de los postres más populares de Suecia y se prepara con huevos, cacao o chocolate, mantequilla, azúcar y harina.
Su particularidad está en la cocción: el centro debe conservarse húmedo mientras que la superficie desarrolla una capa fina y crujiente. Debido a su densidad y al uso habitual de chocolate amargo o cacao, suele servirse espolvoreado con azúcar glas y acompañado con helado o crema batida.
En Suecia, el kladdkaka también se encuentra estrechamente relacionado con el “fika”, la tradicional pausa para tomar café y compartir algo dulce. Esta preparación fue la única que consiguió ubicarse por encima de la chocotorta argentina.
Italia completó el podio
El tercer puesto correspondió a la torta caprese, una especialidad italiana originaria de la isla de Capri. Se prepara sin harina y sus ingredientes principales son chocolate negro, huevos, azúcar, almendras y mantequilla.
El resultado es un pastel de textura densa y marcado sabor a chocolate, habitualmente terminado con azúcar glas. También puede presentarse con frutillas, frambuesas o una bocha de helado de vainilla.
Su origen no está completamente determinado. Una de las historias recogidas por TasteAtlas sostiene que habría nacido accidentalmente cuando un cocinero olvidó incorporar harina a una preparación. Con el paso del tiempo se transformó en un clásico presente en celebraciones y eventos especiales italianos.
Estados Unidos y Brasil completaron el top cinco
El cuarto puesto fue para el pastel de chocolate fundido estadounidense, conocido popularmente como pastel de lava. TasteAtlas vinculó su popularización con el chef Jean-Georges Vongerichten, quien habría retirado accidentalmente un bizcocho del horno antes de completar su cocción.
La característica central de este postre está precisamente en su interior líquido. Se elabora con mantequilla, huevos, azúcar y chocolate, y el tiempo de horno resulta fundamental: debe cocinarse lo suficiente para mantener una estructura exterior que permita desmoldarlo, pero conservar un centro cremoso que se derrame al realizar el primer corte.
Finalmente, el quinto lugar fue para el bolo de brigadeiro de Brasil, especialmente asociado con las fiestas de cumpleaños. Está formado por tres capas de bizcocho húmedo de chocolate, acompañadas por relleno y cobertura de brigadeiro.
El ranking de los mejores pasteles de chocolate
De esta manera, el listado quedó encabezado por el kladdkaka de Suecia, seguido por la chocotorta argentina y la torta caprese italiana. El pastel de chocolate fundido de Estados Unidos ocupó la cuarta posición y el bolo de brigadeiro brasileño completó los cinco primeros puestos, publicó Infobae.
La clasificación permitió que uno de los postres más reconocidos de Argentina volviera a ganar visibilidad internacional. Con una receta sencilla, sin necesidad de horno y basada en la combinación de chocolate, dulce de leche y queso crema, la chocotorta alcanzó el segundo puesto entre los pasteles de chocolate mejor valorados del mundo según TasteAtlas.