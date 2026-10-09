Crecida del río Uruguay: Colón se acerca al nivel de evacuación y alertan por nuevas subas

La crecida del río Uruguay continuará durante los próximos días y podría provocar que distintas localidades superen sus niveles de alerta, según el último informe de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). En Colón, donde el río ya alcanzó el nivel de alerta, las nuevas proyecciones anticipan una altura cercana al umbral de evacuación.

Durante la mañana del viernes, el río Uruguay registró 7,10 metros en Colón, alcanzando el nivel de alerta. Ante esta situación, el Municipio intensificó las tareas preventivas y tiene identificadas hasta seis familias que podrían necesitar asistencia si continúa la creciente.

El nuevo informe de la CARU proyecta que el río podría llegar a 7,70 metros en Colón, apenas 20 centímetros por debajo del nivel de evacuación, establecido en 7,90 metros. Esta altura podría alcanzarse entre el domingo y el lunes, dependiendo de la evolución de los caudales.

(@nada.nadaoficial)

Qué alturas se esperan en otras localidades

En Concepción del Uruguay, el río podría alcanzar los 6,15 metros, superando el nivel de alerta de 5,30. En Paysandú, la proyección es de 6,75 metros, también por encima del umbral de alerta de 4,39 metros.

En la Boca del Gualeguaychú, se prevé una altura de 3,20 metros, superior al nivel de evacuación de 3,10. Por su parte, Fray Bentos podría registrar 3,20 metros, por debajo del nivel de alerta de 3,90.

Según la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, el caudal medio diario evacuado por la represa variará entre 18.000 y 19.000 metros cúbicos por segundo, mientras que los vertederos permanecen abiertos.

Advierten por nuevas lluvias en la cuenca

La CARU señaló que "el nivel del río presentará tendencia ascendente en los próximos días" y anticipó precipitaciones importantes en distintos sectores de la cuenca.

"La ocurrencia o no de estas precipitaciones terminarán de definir el alcance de la crecida", indicó el organismo en su comunicado.

Las autoridades recomendaron seguir los próximos informes oficiales, ya que las alturas previstas son estimaciones sujetas a cambios según las lluvias, los caudales de Salto Grande y la influencia del Río de la Plata.