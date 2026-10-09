El río Uruguay alcanzó el nivel de alerta en Colón: preparan evacuaciones preventivas para seis familias

El río Uruguay alcanzó el nivel de alerta en Colón este viernes a las 8 de la mañana, cuando registró una altura de 7,10 metros. Ante el avance de la creciente, la Municipalidad intensificó las tareas preventivas y se prepara para asistir a familias que viven en sectores ribereños, aunque hasta el momento no se registraron evacuados.

Así lo confirmó a Elonce la referente de Hábitat y Vivienda del Municipio de Colón, Camila Crisel. La funcionaria explicó que los equipos municipales ya habían realizado relevamientos en las zonas que podrían resultar afectadas y mantenían contacto con los vecinos.

Además, señaló que comenzaron a evaluar posibles traslados preventivos de pertenencias antes de que el agua ingrese a las viviendas. De hecho, Crisel explicó que el Municipio tiene identificadas aproximadamente 12 familias que podrían verse afectadas por la crecida, a partir de los antecedentes de inundaciones anteriores.

Sin embargo, aclaró que la cantidad de hogares que necesitarían asistencia dependerá de la altura que alcance el río durante los próximos días. “Inicialmente serían no más de seis familias para evacuar. Ya después, con un río de nueve metros, estamos hablando de otro número, que serían más de diez”, precisó.

La funcionaria señaló que existe la posibilidad de que el nivel del río continúe aumentando durante la próxima semana, aunque aclaró que no cuentan con una proyección exacta de la altura máxima.

Por el momento, no hay personas evacuadas en Colón, pero los equipos municipales trabajan en el traslado preventivo de muebles y otras pertenencias de las familias expuestas.

También advirtió que algunas viviendas pueden quedar temporalmente inhabitables sin que el agua del río ingrese directamente, debido al desborde de desagües.

Prepararon un centro de evacuación con camas y cuchetas

Ante la posibilidad de que sea necesario trasladar vecinos, el Municipio acondicionó un centro de evacuación con capacidad para concentrar a las familias que requieran asistencia.

“Contamos con un centro de evacuación bastante grande. Vamos a poder centralizar, en el peor de los casos, a todos los evacuados ahí en el mismo lugar”, explicó Crisel.

Actualmente, el espacio dispone de 25 camas y 10 cuchetas, según detalló la funcionaria.

La organización contempla que las familias puedan trasladarse junto con sus muebles y pertenencias, para evitar que deban permanecer en un lugar mientras sus objetos personales quedan almacenados en otro.

Crisel explicó que esa situación había generado dificultades durante inundaciones anteriores y que ahora se busca mantener reunidas a las familias con sus pertenencias.

Además, indicó que ya se adquirieron insumos destinados a acompañar el regreso a los hogares después de una eventual evacuación.

Qué sectores de Colón están afectados por la crecida

La funcionaria informó que, durante la mañana de este viernes, se habían restringido sectores de acceso al río y a las playas, mientras que la circulación en la zona de la Costanera todavía no presentaba cortes generales.

Aclaró que las modificaciones al tránsito se realizan progresivamente, según la evolución del nivel del agua. “Dentro de la ciudad estamos todavía sin tantos problemas en el tema vial. La zona costera se va modificando y se va dirigiendo el tránsito según se vaya necesitando”, señaló.

Por otra parte, explicó que Colón también enfrenta posibles anegamientos en sectores más céntricos debido al desborde de cañadones y a la acumulación de agua de lluvia.

Esas situaciones pueden requerir el traslado transitorio de algunas familias, independientemente de las viviendas afectadas directamente por la crecida del río Uruguay.

Las obras realizadas modificaron el escenario de evacuaciones

Crisel comparó la situación actual con las inundaciones registradas durante 2024, cuando el río Uruguay alcanzó una altura de 9,70 metros y fue necesario evacuar a numerosas personas.

Según explicó, algunas obras ejecutadas posteriormente permitieron mejorar las condiciones frente al avance del agua. “Hubo obras que funcionaron correctamente. Entonces, el número de evacuados hoy es distinto porque el agua llega después, con un valor más alto, y eso nos beneficia un montón”, sostuvo.

También mencionó que el Municipio pudo entregar una vivienda a una familia que anteriormente se encontraba entre las afectadas por las crecidas.

Estas modificaciones, indicó, permiten afrontar el actual nivel de alerta con una cantidad potencialmente menor de evacuados en comparación con otros episodios.

Colón refuerza la prevención ante emergencias climáticas (foto Municipalidad de Colón)

Coordinación con Defensa Civil de Entre Ríos

La referente municipal destacó que el trabajo preventivo comenzó meses antes de que el río alcanzara el nivel de alerta.

En ese marco, recordó que el jueves se realizó una reunión con autoridades de Defensa Civil de Entre Ríos, destinada a coordinar recursos y mecanismos de respuesta ante posibles emergencias.

“Desde marzo venimos con capacitaciones y mucha preparación de los equipos de trabajo, y también con los contactos que nos puedan ayudar si tenemos una situación más extraordinaria de evacuación”, explicó.

La funcionaria sostuvo que actualmente se encuentran activas las líneas de comunicación con los organismos provinciales para solicitar colaboración si fuera necesario.

Además, señaló que la planificación contempla cuestiones que en otras oportunidades habían resultado difíciles de resolver, como el resguardo de animales y la disponibilidad anticipada de elementos para asistir a las familias. “Hoy, previo al avance del agua, tenemos todo organizado. No se esperó al problema”, remarcó.

No hay una proyección exacta sobre cuánto crecerá el río

Consultada sobre las perspectivas para las próximas semanas, Crisel reconoció que no existe una previsión precisa sobre la altura máxima que podría alcanzar el río Uruguay.

Explicó que la evolución depende de diferentes condiciones meteorológicas, entre ellas las lluvias y los vientos. “Esto muta porque varía el clima, cómo se dan los vientos y si llueve o no llueve”, manifestó.

En ese sentido, indicó que las autoridades se preparan para distintos escenarios, sin asegurar que necesariamente se produzca una inundación de mayor magnitud.

La funcionaria también señaló que la ciudad trabaja en propuestas turísticas que no dependan exclusivamente del río y las playas, ante la incertidumbre sobre las condiciones que podrían presentarse durante la temporada de verano.