El intendente de Concordia advirtió que el río Uruguay “podría llegar a los 15 metros”

La creciente del río Uruguay comenzó a generar evacuaciones en Concordia, donde el Comité de Emergencia coordina el traslado y la asistencia de las familias afectadas. El intendente Francisco Azcué informó que las previsiones recibidas de Salto Grande indican que el nivel podría alcanzar los 12,50 metros la próxima semana.

El presidente municipal habló tras una reunión operativa del comité, en la que participaron áreas municipales, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, Bomberos, la Cooperativa Eléctrica y la Cruz Roja. El encuentro abordó la organización de las evacuaciones, el alojamiento y las tareas de seguridad.

“Comenzamos a articular las tareas que se tienen que desarrollar”, explicó Azcué en la conferencia de prensa. Detalló que el trabajo incluye el traslado de las familias, la recepción de quienes necesiten centros de evacuados y la asistencia posterior.

Visitas a las familias y evacuaciones anticipadas

Azcué señaló que las herramientas disponibles permiten identificar los hogares que podrían verse afectados según la altura del río. “Ya sabemos a 12,50 cuántas personas vamos a tener que evacuar”, indicó, y aclaró: “No son un número, son personas, son familias”.

Los equipos de abordaje territorial de Concordia están visitando esos domicilios para comunicar las previsiones y conocer las necesidades de cada familia. Entre las consultas se encuentran si podrán alojarse con familiares, si requieren transporte o si necesitarán un lugar en los centros municipales.

“Actuamos con la mayor previsión posible, para trabajar de forma segura, para que las familias también tengan tiempo”, sostuvo. Explicó que la preparación contempla las pertenencias que deben trasladar, las mascotas y las necesidades de los niños, con intervención de Desarrollo Humano, Salud, Servicios Públicos y Obras Públicas.

Los niveles podrían mantenerse por más tiempo

Sobre las próximas jornadas, el intendente expresó que “la semana que viene podríamos llegar a los 12,50”. Añadió que, según los especialistas consultados, esos niveles podrían permanecer durante un período mayor que en otras crecientes.

El mandatario pidió a los vecinos de Concordia consultar la aplicación y la página de Salto Grande para seguir las actualizaciones del área de Hidrología. “Ahí se va actualizando toda la información, que es la información con la cual contamos nosotros”, manifestó.

También informó que el coordinador operativo del comité, el doctor Sauré, presentó una actualización de las herramientas tecnológicas utilizadas para organizar las tareas. Una de ellas fue desarrollada por el Ejército Argentino y permite compartir información entre las instituciones.

Las previsiones de mayor plazo

Consultado por los escenarios planteados en una conferencia anterior, Azcué respondió que se mantienen los pronósticos de los profesionales. Sin embargo, diferenció las estimaciones para los próximos días de aquellas que abarcan períodos más extensos, que tienen menor precisión.

En ese marco, señaló que la creciente podría llegar a los 15 metros y describió ese escenario como una inundación similar a la de 2015. Lo presentó como una posibilidad transmitida por los especialistas, distinta de la previsión de 12,50 metros para la próxima semana.

“Preferimos decirle la verdad a nuestros vecinos, aunque sea una mala noticia”, expresó. El intendente aseguró que el municipio comunica la información disponible y organiza las acciones a partir de esas previsiones, mientras mantiene el intercambio permanente con las instituciones del comité.