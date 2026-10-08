Temporal en Concordia: un menor sufrió heridas tras la voladura del techo de una vivienda

El fuerte temporal en Concordia y distintas localidades del departamento dejó un menor herido, una vivienda completamente destruida y numerosos daños materiales durante la noche del miércoles. Las intensas ráfagas de viento provocaron voladuras de techos, caídas de árboles y postes eléctricos, además de complicaciones en el tránsito y cortes del suministro de energía.

Uno de los episodios más importantes se registró en la zona de Calabacillas, donde un menor sufrió lesiones luego de que el viento provocara la voladura del techo de una vivienda.

Según publicó Concordia Policiales, el menor recibió golpes en el cuero cabelludo y la espalda, por lo que se solicitó una ambulancia para brindarle atención médica. No se precisaron detalles sobre la gravedad de las lesiones.

Una vivienda quedó completamente destruida en Calabacillas

En la misma zona donde resultó herido el menor, las autoridades constataron que otra vivienda había sufrido una destrucción total como consecuencia de la intensidad del viento.

Afortunadamente, al momento del temporal no había personas en el interior de esa propiedad, por lo que el episodio no dejó lesionados.

Los daños fueron registrados durante los relevamientos realizados por efectivos policiales, quienes recorrieron distintos sectores para identificar las consecuencias de la tormenta y advertir sobre posibles situaciones de riesgo.

La violencia de las ráfagas también provocó desprendimientos de estructuras y daños en viviendas particulares, establecimientos educativos, clubes e instalaciones deportivas.

Temporal en Concordia (foto Concordia Policiales)

Árboles, postes y cables caídos en distintos puntos de Concordia

El relevamiento permitió constatar la caída de árboles de gran porte, postes de alumbrado y tendidos eléctricos, además de voladuras de techos, carteles, muros, tejidos perimetrales y portones.

En diferentes puntos de la ciudad, los árboles y postes terminaron sobre calles y veredas, lo que provocó reducciones de calzada y cortes totales de circulación.

Entre los sectores afectados se encuentran distintos puntos de la Costanera, avenida Eva Perón, San Lorenzo y Presidente Perón, además de otras arterias y barrios de Concordia.

También se reportaron daños en semáforos, luminarias y estructuras ubicadas en espacios públicos, instituciones educativas y establecimientos deportivos.

En algunos lugares fue necesaria la intervención preventiva de las autoridades debido a la presencia de cables y elementos dañados que representaban un riesgo para los vecinos.

Temporal en Concordia (foto Diario Río Uruguay)

El temporal provocó cortes de energía eléctrica

Las consecuencias de la tormenta también alcanzaron a la infraestructura eléctrica de Concordia y localidades cercanas.

La caída de postes, árboles y tendidos provocó interrupciones del suministro de energía en gran parte de la ciudad, mientras que en distintos sectores quedaron cables sobre la vía pública.

Ante esta situación, se dio intervención a las empresas responsables del servicio para avanzar con las reparaciones y reducir los riesgos asociados a las instalaciones dañadas.

Durante las primeras horas del jueves continuaban los trabajos para restablecer progresivamente el suministro eléctrico en las zonas afectadas.

Las tareas se desarrollaban en paralelo con los relevamientos policiales y las intervenciones destinadas a despejar calles y retirar estructuras caídas.

Temporal en Concordia (foto Diario Río Uruguay)

Puerto Yeruá y La Criolla también sufrieron las consecuencias

El temporal no solamente provocó destrozos en la ciudad de Concordia, sino también en otras localidades del departamento.

En Puerto Yeruá, un árbol de grandes dimensiones cayó sobre el acceso a la localidad y obligó a restringir momentáneamente la circulación de vehículos de mayor porte.

En tanto, en una zona rural cercana a La Criolla se registró la caída de un tendido eléctrico de media tensión, lo que requirió dar aviso a los responsables del servicio.

También se informaron árboles caídos sobre caminos y rutas, postes dañados e interrupciones del suministro eléctrico en otras localidades.

Estas situaciones motivaron intervenciones preventivas para reducir los riesgos y permitir el avance de las tareas de recuperación.