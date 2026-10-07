Temporal en San Salvador: cayeron 32 milímetros y hubo postes de luz derribados

El temporal en San Salvador se hizo sentir con intensidad durante la noche de este miércoles 7 de octubre, con abundantes precipitaciones y fuertes ráfagas de viento. Hasta las 22 se habían registrado 32 milímetros de lluvia, mientras que también se reportaron postes de luz caídos.

La tormenta avanzó sobre la localidad entrerriana durante la noche y generó un marcado cambio en las condiciones meteorológicas. En un corto período se produjo una importante cantidad de precipitaciones, acompañadas por fuertes vientos.

De acuerdo con los primeros datos conocidos, el acumulado de lluvia alcanzó los 32 milímetros hasta las 22, aunque las condiciones permanecían inestables y el registro podía continuar aumentando con el paso de las horas.

Postes de luz caídos por el temporal

Además de las intensas precipitaciones, las ráfagas provocaron inconvenientes en distintos sectores de San Salvador. Entre las consecuencias reportadas se encontraba la caída de postes de luz.

El viento fue uno de los principales componentes de la tormenta que atravesó la zona durante la noche. Las condiciones adversas obligaban a circular con precaución, principalmente en los lugares donde podían encontrarse postes, ramas u otros elementos sobre la vía pública.

Hasta ese momento no se habían informado oficialmente personas heridas como consecuencia del fenómeno. Se aguardaba además conocer un relevamiento más amplio para determinar si se produjeron otros daños materiales en la ciudad.