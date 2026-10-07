Temporal en Paraná: cedieron columnas y parte de un antiguo muro del club Peñarol

El temporal en el Club Peñarol dejó importantes daños materiales durante la noche de este miércoles en barrio Pirola, en Paraná. Las intensas ráfagas provocaron la caída de antiguas columnas de hormigón y el derrumbe de parte del muro perimetral de la institución deportiva sobre calle Durán.

El móvil de Elonce llegó hasta el lugar y constató que los principales daños se produjeron en inmediaciones de Durán e Ituzaingó. En ese sector, una extensa parte del cerramiento cedió y los restos de ladrillos, hormigón y chapas quedaron esparcidos sobre la cinta asfáltica.

Las columnas de hormigón, ubicadas aproximadamente cada tres metros, cedieron desde sus bases. Como consecuencia, también se desplomaron sectores de la antigua pared y varias chapas que se encontraban detrás del muro.

Escombros sobre calle Durán

Las imágenes registradas por Elonce mostraron la magnitud de los daños ocasionados por el viento. En diferentes puntos de la cuadra podían observarse escombros sobre la calle y estructuras deterioradas que habían quedado expuestas después de la tormenta.

Las fuertes ráfagas también afectaron las antiguas chapas que integraban el cerramiento del predio. Varias de ellas, que presentaban signos de oxidación y deterioro, cedieron junto con sectores de ladrillos y hormigón.

En otro tramo del perímetro se observó un antiguo árbol cuyas raíces se encontraban próximas a la estructura. La presión ejercida por el tronco y las raíces también habría contribuido al deterioro y posterior caída de una parte de la pared.

La Policía acudió al Club Peñarol

El muro afectado cumplía una función de cerramiento y protección del sector donde se encuentran la cancha de fútbol y la tribuna del Club Peñarol. Tras el derrumbe, una parte del predio quedó expuesta hacia la vía pública.

Según pudo conocer Elonce, efectivos policiales acudieron al lugar para constatar el estado de situación y evaluar las medidas necesarias para preservar la seguridad del sector ante los daños ocasionados por el temporal.

La preocupación se concentraba especialmente en las estructuras que permanecían en pie, debido a su antigüedad y al impacto de las fuertes ráfagas registradas durante la tormenta.