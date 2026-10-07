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Haciendo Comunidad Trabajan para restablecer el suministro

Videos del temporal en Gualeguaychú: un poste cayó y varias zonas quedaron sin luz

El temporal en Gualeguaychú provocó cortes de luz durante la noche de este miércoles. Un desenganche de la línea 3 y la caída de un poste cerca de la Costanera afectaron el suministro. La Guardia Técnica trabaja para normalizar el servicio.

7 de Octubre de 2026
Temporal en Gualeguaychú: varias zonas quedaron sin luz.
Temporal en Gualeguaychú: varias zonas quedaron sin luz. Foto: (Redes).

El temporal en Gualeguaychú provocó cortes de luz durante la noche de este miércoles. Un desenganche de la línea 3 y la caída de un poste cerca de la Costanera afectaron el suministro. La Guardia Técnica trabaja para normalizar el servicio.

El temporal en Gualeguaychú provocó cortes de luz que dejaron a numerosos vecinos sin suministro eléctrico durante la noche de este miércoles. Los inconvenientes comenzaron pasadas las 19 y afectaron distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con lo informado por la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, uno de los problemas se produjo por el desenganche de la línea 3, en momentos en que fuertes lluvias y ráfagas afectaban a la ciudad.

Posteriormente, el personal que recorría la red detectó además un poste caído sobre calle Ituzaingó, hacia el este y en cercanías de la Costanera, situación que también ocasionó inconvenientes en el servicio.

 

Qué zonas fueron afectadas

 

Entre los sectores más perjudicados por la interrupción del suministro eléctrico se encontraban avenida Alsina, desde Jujuy hacia el norte, y avenida Primera Junta, del lado oeste, hasta Nogoyá.

La Guardia Técnica de la Cooperativa Eléctrica desplegó personal para recorrer las líneas y determinar el alcance de las fallas ocasionadas durante el temporal. publicó R2820.

 

Los operarios continuaban trabajando durante la noche con el objetivo de reparar los daños y restablecer progresivamente el suministro eléctrico en los sectores afectados.

Temas:

Gualeguaychú temporal tormentas luz
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