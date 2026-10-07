Videos del temporal en el sur entrerriano: diluvio, árboles caídos y voladuras de techos

Videos del temporal en el sur entrerriano y los daños.

Los videos del temporal en el sur entrerriano mostraron la magnitud de las tormentas que durante la tarde y noche de este miércoles avanzaron rápidamente sobre distintos departamentos de Entre Ríos. En menos de una hora, las condiciones meteorológicas cambiaron considerablemente y se registraron fuertes lluvias y ráfagas de viento.

Entre las localidades afectadas estuvieron Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, mientras que desde la zona rural de Gualeguay se registraron imágenes de una imponente formación nubosa que avanzaba sobre los campos antes de la llegada de las precipitaciones.

En Gualeguaychú, la tormenta llegó acompañada por lluvias de gran intensidad, que redujeron considerablemente la visibilidad. Videos registrados durante el fenómeno mostraron la importante cantidad de agua caída mientras continuaban las condiciones de inestabilidad.

Daños por el temporal en Concepción del Uruguay

Una de las ciudades donde se registraron mayores consecuencias fue Concepción del Uruguay, donde las fuertes ráfagas provocaron diferentes inconvenientes en la vía pública y daños materiales en distintos sectores.

Entre las consecuencias informadas se encontraron árboles derribados, voladuras de techos, postes de energía afectados y motocicletas tumbadas por el viento. Las intensas precipitaciones también provocaron acumulación de agua en diferentes puntos de la ciudad.

En el barrio Santa Teresita, además, las ráfagas ocasionaron el derrumbe de un tapial. Pese a la magnitud de algunos de los daños materiales, hasta el momento no se habían reportado personas heridas como consecuencia del fenómeno.

Una enorme formación tormentosa avanzó sobre Gualeguay

Otra de las imágenes destacadas de la jornada fue registrada en la zona rural de Gualeguay, donde una extensa formación tormentosa cubrió el horizonte mientras avanzaba sobre los campos.

Los videos permitieron observar un frente de nubes de grandes dimensiones previo al ingreso de la tormenta. El fenómeno se produjo durante una jornada marcada por diferentes advertencias meteorológicas para Entre Ríos.

Las tormentas se desplazaron durante la tarde y noche sobre distintos sectores provinciales, dejando lluvias intensas y fuertes ráfagas a su paso.

Alerta naranja en Entre Ríos

El temporal se produjo mientras se encontraba vigente una alerta naranja por tormentas para Entre Ríos. El Servicio Meteorológico Nacional había anticipado lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas.

El organismo advirtió que los fenómenos podían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Además, se habían previsto acumulados de lluvia de entre 40 y 100 milímetros. Ante la continuidad de las condiciones adversas, se recomendó evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse alejado de árboles y postes y permanecer en lugares seguros mientras se desarrollaran las tormentas.