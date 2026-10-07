Temporal en Concordia: calles anegadas, árboles y semáforos caídos tras las fuertes lluvias

El temporal en Concordia dejó calles anegadas, árboles caídos y daños en diferentes sectores de la ciudad durante la noche de este miércoles. Las intensas precipitaciones estuvieron acompañadas por fuertes ráfagas y generaron inconvenientes en el tránsito y en distintos servicios.

El importante caudal de agua acumulado en poco tiempo provocó anegamientos en diferentes calles. A medida que avanzaba la tormenta, comenzaron a conocerse imágenes y videos que mostraban las consecuencias del fenómeno.

Además, se reportó la caída de árboles en distintos puntos de Concordia, mientras que el viento también afectó tendidos de servicios. Vecinos advirtieron sobre cables de energía eléctrica y de internet que quedaron caídos o a baja altura.

Un semáforo cayó y permaneció encendido

Una de las situaciones que llamó la atención se registró en la intersección de Concejal Veiga y 11 de Noviembre, donde un semáforo terminó derribado sobre la vía pública producto de la intensidad del temporal.

Foto: Concordia 24 Noticias.

Las imágenes tomadas en el lugar mostraron que el dispositivo había caído, aunque permanecía encendido. La situación generaba un riesgo adicional para quienes debían circular por ese sector durante la noche, publicó Concordia 24 Noticias.

A los inconvenientes provocados por la caída del semáforo se sumaron los problemas derivados de las calles cubiertas por agua, por lo que se recomendaba extremar las precauciones y evitar atravesar sectores anegados.

Postes inclinados y cables sobre la calle

Otro de los puntos que generaba preocupación se encontraba sobre calle Montevideo, antes de llegar a La Madrid. Allí se reportaron postes de energía considerablemente inclinados y con riesgo de caer.

En ese mismo sector también había cables sobre la calle, lo que representaba un peligro para automovilistas, motociclistas y peatones. Ante este tipo de situaciones, resulta fundamental evitar cualquier contacto con tendidos eléctricos y mantenerse alejado de estructuras afectadas por el viento.

Los reportes continuaron llegando durante la noche desde distintos barrios, dando cuenta de la magnitud del fenómeno que atravesó Concordia y otras localidades entrerrianas.

El temporal afectó a varias ciudades entrerrianas

Concordia se sumó así a las ciudades de Entre Ríos que sufrieron las consecuencias de las fuertes tormentas durante este miércoles. El fenómeno avanzó sobre diferentes departamentos con abundante lluvia y ráfagas de considerable intensidad.

En Paraná se registraron árboles y postes caídos, voladuras de techos y daños en diferentes estructuras, mientras que también hubo consecuencias en localidades como Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay y San Salvador.

En Concordia, los primeros reportes daban cuenta de calles anegadas, árboles derribados, cables caídos, postes inclinados y al menos un semáforo afectado. Se aguardaba un relevamiento de los diferentes sectores para establecer la totalidad de los daños ocasionados por el temporal.