El temporal derribó la antena de FM Latina tras 40 años: “Es una amargura total”

REDACCIÓN ELONCE
La caída de la antena de FM Latina fue una de las consecuencias del fuerte temporal en Paraná. La estructura de 40 metros cayó sobre sectores de viviendas vecinas. Su propietario, Carlos Dextler, contó a Elonce que primero buscarán reparar los daños ocasionados.
La caída de la antena de FM Latina fue una de las consecuencias que dejó el fuerte temporal que atravesó Paraná durante la tarde y noche de este miércoles. La estructura, de unos 40 metros de altura, cedió alrededor de las 18:30 en la zona de avenida Ejército Argentino y Montiel y alcanzó sectores de propiedades vecinas.
Carlos Dextler, propietario de la tradicional emisora, contó a Elonce que no se encontraba en el lugar cuando ocurrió el hecho y fueron los vecinos quienes comenzaron a comunicarse para avisarle. “No estábamos acá y la gente se empezó a comunicar porque se cayó la antena”, relató.
Ante la situación, regresaron rápidamente y la primera preocupación estuvo centrada en las viviendas cercanas. “Vinimos lo más rápido posible pensando en los vecinos. La antena cayó encima de algunos sectores de las casas. Gracias a Dios no fue algo grave, hubo algunas roturas, pero nuestra preocupación fue esa”, explicó.
Una antena de 40 metros que cayó por primera vez
Dextler confirmó que la antena tenía aproximadamente 40 metros de altura y señaló que era la primera vez que sufrían un episodio de estas características. El hecho representó un duro golpe para quienes sostienen desde hace décadas el proyecto radial.
“Es la primera vez que se cae. Es una amargura porque es un sacrificio de muchos años. Por el momento, lo único que estamos pensando es en solucionar los problemas de los vecinos y después ver qué hacemos”, manifestó.
El responsable de FM Latina reflejó el impacto que provocaron los daños en una emisora que forma parte de su vida desde hace cuatro décadas. “Amargura total, la verdad”, expresó.
La prioridad será reparar los daños
La antena quedó seriamente dañada y, según una primera evaluación realizada por Dextler, algunos de sus tramos ya no podrían volver a utilizarse. Sin embargo, aseguró que antes de pensar en reconstruirla buscarán solucionar los inconvenientes provocados en las propiedades cercanas.
“Mañana queremos ver cómo solucionamos los problemas que se nos van a presentar y arreglar lo más posible de los vecinos. Después veremos qué hacemos con la radio”, señaló.
Sobre el futuro de la estructura, agregó: “Vi que los tramos ya no sirven más. Tenemos que ver qué vamos a hacer y cómo vamos a arrancar de vuelta, porque esta es nuestra pasión”.
FM Latina continúa transmitiendo por internet
La caída de la antena obligó a interrumpir la transmisión tradicional por aire. No obstante, la emisora pudo mantener su programación mediante internet.
“Ahora estamos online en radiolatina.ar. La transmisión al aire la tuvimos que cortar y tenemos que ver cómo vamos a hacer para volver al ruedo”, explicó Dextler.
La intención es recuperar la antena y retomar la transmisión habitual, aunque el proceso demandará tiempo. “Vamos a tardar un tiempo y tendremos que ver cómo arrancamos de vuelta”, reconoció.
Una radio que acompaña a varias localidades
Para FM Latina, recuperar la señal por aire resulta especialmente importante por las características de su audiencia. La emisora cuenta con oyentes en Paraná y también llega a localidades y zonas de los alrededores.
“La gente que nos escucha a nosotros es más del aire desde hace muchísimo tiempo”, sostuvo Dextler. Entre los lugares alcanzados por la señal mencionó Hernandarias, Puíggari y Villa Fontana.
La programación se caracteriza especialmente por la denominada música del recuerdo, con artistas como José Luis Perales, Leo Dan y Palito Ortega. “Más que nada es acompañar a la gente con música”, resumió el responsable de la emisora.
FM Latina cumplió 40 años
El daño se produjo además en un año especialmente significativo para la radio. Según recordó Dextler, FM Latina cumplió cuatro décadas desde su primera transmisión, realizada en 1986.
“Este año cumplimos 40 años desde la primera emisión. Fuimos la primera emisora en Paraná en el año '86. Arrancamos con un equipito de dos vatios hecho en la secundaria Juan XXIII”, recordó.
La radio nació de aquella experiencia y se transformó con el paso de los años en un proyecto estrechamente ligado a la vida de Dextler y su familia. “Es algo que lo llevamos en el alma”, sintetizó.
Ahora, tras el temporal, la prioridad será solucionar los daños ocasionados en las viviendas vecinas y posteriormente evaluar cómo reconstruir la estructura necesaria para que FM Latina pueda recuperar su transmisión por aire.