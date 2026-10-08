Temporal en Concordia: siguen los cortes de luz, un techo cayó sobre cables y hubo daños en un club

El fuerte temporal que azotó Concordia durante la noche del miércoles dejó importantes daños materiales, cortes de energía eléctrica y complicaciones en distintos sectores de la ciudad y zonas aledañas. La Cooperativa Eléctrica continúa trabajando para restablecer el suministro, mientras que la tormenta también provocó la voladura del techo de una vivienda y daños en las instalaciones del Club Capuchinos.

Las cuadrillas comenzaron a intervenir inmediatamente después del fenómeno y mantuvieron los trabajos durante toda la madrugada. Sin embargo, la magnitud de los daños obliga a continuar con los relevamientos y reparaciones durante este jueves.

Temporal en Concordia (foto Diario Río Uruguay)

El jefe de Operaciones de la Cooperativa Eléctrica de Concordia, ingeniero Gustavo Flaquer, advirtió que algunos usuarios podrían permanecer sin servicio durante toda la jornada y estimó que la recuperación completa podría extenderse hasta el viernes o sábado, siempre que las condiciones meteorológicas permitan avanzar con las tareas.

Advierten que algunos vecinos podrían pasar todo el jueves sin luz

Flaquer explicó a Diario Río Uruguay que el operativo comenzó apenas se registraron las primeras consecuencias de la tormenta. No obstante, aclaró que todavía no se había logrado determinar el alcance total de los daños en la infraestructura eléctrica. “Somos conscientes de que no alcanzamos a relevar la totalidad de los daños”, indicó el responsable de Operaciones.

En ese sentido, señaló que existen sectores con afectaciones importantes en las redes de media y baja tensión, además de inconvenientes particulares que afectan a usuarios individuales.

Temporal en Concordia (foto Diario Río Uruguay)

Respecto de los plazos de recuperación, fue contundente: “Supongo que habrá usuarios que van a pasar toda la jornada hoy sin energía”.

El ingeniero estimó que podrían recuperar las condiciones habituales del servicio entre el viernes y el sábado, aunque aclaró que esa previsión dependerá del avance de las reparaciones y de las condiciones climáticas.

Un techo completo cayó sobre cables de media tensión en el centro

Uno de los episodios más importantes ocurrió en calle Uruguay, entre Urquiza y Pellegrini, donde el viento arrancó el techo de una vivienda y lo depositó sobre el tendido eléctrico.

La estructura quedó sostenida sobre tres fases de media tensión, a aproximadamente media cuadra de la escuela Almafuerte, y provocó la interrupción del suministro en el sector.

“El techo de una vivienda se cayó sobre tres fases de media tensión”, explicó Flaquer desde el lugar donde se desarrollaba el operativo.

Temporal en Concordia (foto Diario Río Uruguay)

Según detalló, la caída de la estructura ocasionó la salida de servicio de un distribuidor eléctrico que abastece a esa zona de Concordia.

Durante la mañana del jueves, personal de la Cooperativa Eléctrica y de una empresa contratista trabajaba con dos grúas para retirar el techo, que había quedado prácticamente completo sobre los cables.

Las maniobras requerían especial precaución para desenganchar y bajar la estructura sin provocar nuevas roturas en las instalaciones.

Los barrios y sectores afectados por los cortes de energía

El temporal provocó daños en distintos puntos de Concordia y localidades cercanas, donde las cuadrillas debieron intervenir para recuperar el servicio.

Uno de los sectores más comprometidos fue Yeruá, donde la caída de un árbol sobre la red eléctrica ocasionó la rotura de crucetas y ménsulas de hormigón.

Temporal en Concordia (foto Diario Río Uruguay)

Por las características de esas roturas, la Cooperativa explicó que las reparaciones requieren una intervención de mayor complejidad.

En Villa Adela, sobre calle Ecuador, se registraron daños tanto en líneas de media tensión como de baja tensión.

También se reportaron afectaciones en una zona rural de Osvaldo Magnasco, mientras que en el casco urbano persistían cortes en las inmediaciones de la escuela Almafuerte y sobre calle Uruguay, hacia la estación de trenes.

A estos inconvenientes se sumaba una subestación ubicada en Sarmiento y J. J. Paso, que durante la entrevista con Flaquer todavía permanecía fuera de servicio.

Qué sectores recuperaron el suministro durante la madrugada

A pesar de las dificultades, los equipos de trabajo lograron normalizar el suministro en varios puntos durante las primeras horas del jueves.

La Cooperativa informó que la línea de alimentación que conecta San Salvador con Concordia permaneció fuera de servicio durante parte de la madrugada.

Luego de distintas maniobras, a las 2:15 se logró restablecer ese vínculo eléctrico, lo que permitió recuperar progresivamente el suministro en diferentes sectores.

Temporal en Concordia (foto Diario Río Uruguay)

Posteriormente, a las 2:45 se normalizó la subestación del barrio Nebel, mientras que a las 3:45 se recuperó el servicio en el sector de la cancha de Nebel y desde San Lorenzo hacia el sur.

También se logró normalizar el suministro en Osvaldo Magnasco y avanzar en la recuperación de sectores de Villa Adela, Parque Industrial, Benito Legerén y La Lomada, además de zonas vinculadas al centro comercial de Villa Adela.

Sin embargo, la Cooperativa aclaró que todavía permanecen afectaciones puntuales y que las tareas continuarán hasta resolver los inconvenientes detectados.

Ráfagas que habrían alcanzado los 130 kilómetros por hora

La intensidad del fenómeno meteorológico provocó daños de distinta consideración en instalaciones eléctricas, viviendas y establecimientos de la ciudad.

De acuerdo con la información difundida, en algunos sectores las ráfagas habrían alcanzado los 130 kilómetros por hora, aunque ese registro fue presentado como una estimación.

Temporal en Concordia (foto Diario Río Uruguay)

Los fuertes vientos ocasionaron caídas de árboles y daños sobre las redes de distribución eléctrica, lo que dificultó la recuperación del servicio.

Para afrontar las consecuencias del temporal, la Cooperativa trabaja con personal propio y con la colaboración de empresas de servicios y contratistas que habitualmente realizan obras para la entidad.

Las tareas incluyen el relevamiento de postes, la identificación de líneas dañadas y la reparación de instalaciones de media y baja tensión.

El temporal también provocó daños en el Club Capuchinos

Además de los inconvenientes eléctricos, la tormenta causó daños en el Club Capuchinos de Concordia, ubicado en calle Salto Uruguayo 420.

El viento afectó uno de los laterales del gimnasio mientras se desarrollaban actividades deportivas en las instalaciones.

Temporal en Concordia (foto Diario Río Uruguay)

En declaraciones a Diario Río Uruguay, el dirigente Mariano Pastor explicó: “La ráfaga de viento del sureste afectó toda la parte lateral del gimnasio”.

Asimismo, detalló los daños ocasionados por la tormenta: “Se voló una chapa y una abertura completa que estaban ubicadas en la parte superior de una de las canchas”.

El episodio ocurrió mientras niños y jóvenes participaban de entrenamientos de distintas disciplinas.

Había prácticas de vóley y básquet cuando llegó la tormenta

Mariano Pastor relató que, al momento de registrarse las fuertes ráfagas, había actividades simultáneas en el gimnasio. “En una cancha se estaba realizando la práctica de vóley y en la otra básquet”, precisó.

La situación coincidió con un corte del suministro eléctrico, lo que obligó a las personas presentes a reunirse en un sector del establecimiento. “Cuando se cortó la luz, todos se juntaron en el medio del rectángulo y afortunadamente no hubo lesionados”, contó el dirigente.

Temporal en Concordia (foto Diario Río Uruguay)

Pese a la violencia del viento y los daños materiales, no se registraron personas heridas dentro del club.

Pastor destacó especialmente esa circunstancia, teniendo en cuenta que las instalaciones estaban siendo utilizadas cuando se produjo la rotura.

Permanecieron en el club hasta la medianoche

El entrenador Ariel Blanc también relató las dificultades que atravesaron quienes se encontraban en el establecimiento durante la tormenta.

Además de la interrupción de la energía eléctrica, se registraron problemas de comunicación debido a la falta de señal en los teléfonos celulares.

Según explicó, “muchos debieron quedarse hasta la medianoche en el club hasta que se normalizara la situación climatológica”.

Temporal en Concordia (foto Diario Río Uruguay)

De esta manera, varias personas permanecieron durante horas dentro de las instalaciones, a la espera de que mejoraran las condiciones.

El temporal dejó daños en el sector lateral del gimnasio, aunque el episodio terminó sin personas lesionadas.

Continúan las reparaciones y piden extremar las precauciones

Mientras avanzan las tareas de recuperación del suministro, la Cooperativa Eléctrica de Concordia solicitó a los vecinos extremar los cuidados ante la presencia de instalaciones dañadas.

Desde la entidad advirtieron sobre los riesgos que representan los cables caídos, postes afectados y otros elementos vinculados con la red eléctrica.

Por ese motivo, recomendaron no acercarse a cables, postes ni instalaciones dañadas, ya que pueden representar un peligro para las personas.

Temporal en Concordia (foto Diario Río Uruguay)

La Cooperativa señaló que el operativo continuará durante toda la jornada, siempre que las condiciones meteorológicas permitan desarrollar las tareas con seguridad.

Por su parte, Flaquer explicó que el relevamiento de la red de baja tensión permitirá identificar nuevas roturas y precisar los trabajos necesarios para restablecer el servicio.

La normalización total del suministro podría extenderse hasta el viernes o sábado, según las estimaciones del jefe de Operaciones, mientras las cuadrillas continúan trabajando en los distintos sectores afectados de Concordia y zonas aledañas.