Temporal en Paraná: llovieron 25 mm y hubo voladuras de techos, árboles y cables caídos

El temporal en Paraná provocó voladuras de techos precarios, caída de árboles, daños en el tendido eléctrico y distintas situaciones que requirieron la intervención del área de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la municipalidad.

En diálogo con Elonce, Lucas García, integrante del organismo municipal, realizó un balance de las consecuencias de la tormenta registrada durante la tarde y noche del miércoles y confirmó que los equipos continuaban trabajando en diferentes sectores de la capital entrerriana. Llovieron 25 mm.

“Desde ayer a la tarde-noche hasta hoy a la mañana estuvimos trabajando”, expresó García, quien explicó que las condiciones meteorológicas se agravaron durante la jornada. En ese sentido, indicó que la advertencia pasó de alerta amarilla a naranja y que las fuertes ráfagas provenientes del sur ocasionaron importantes inconvenientes.

“La afectación más grande que tuvimos fue voladuras de techos precarios, los cuales lamentablemente, por la situación y por las clavaduras que había, se volaron”, detalló el integrante de Defensa Civil.

El balance de Defensa Civil tras el temporal en Paraná

Los barrios más afectados por el temporal

García señaló que uno de los sectores más perjudicados fue el barrio San Martín, donde la intensidad del viento provocó daños en distintas viviendas.

Otro de los episodios destacados ocurrió en el Club Peñarol, donde se derrumbó un paredón. En las inmediaciones también se registraron árboles dañados y cables caídos, lo que obligó a extremar las precauciones para evitar accidentes.

“Mucho cableado tirado”, advirtió García. Además, destacó que los trabajos se desarrollaron de manera coordinada con personal de Protección Civil y la empresa Enersa, que intervino ante los inconvenientes relacionados con el suministro eléctrico.

Asistencia a vecinos y trabajos de Defensa Civil

El temporal también obligó a asistir a vecinos cuyas viviendas sufrieron daños. García mencionó especialmente el barrio Illia y la zona del 4 de Junio, donde se registraron inconvenientes por la voladura y el colapso de estructuras precarias.

Las intervenciones continuaron durante la mañana de este jueves, con personal municipal desplegado en diferentes puntos de la ciudad para atender las consecuencias del fenómeno meteorológico.

Recomendaciones y teléfonos para solicitar asistencia

Ante la posibilidad de nuevos episodios de inestabilidad, García remarcó la importancia de prestar atención a las advertencias meteorológicas y consultar información oficial.

Finalmente, recordó que los vecinos pueden comunicarse con los servicios municipales para informar situaciones de riesgo y solicitar asistencia. “El vecino puede llamar al 147 o al 103 para una mayor respuesta”, indicó.

El temporal también provocó importantes daños en otras ciudades entrerrianas

Las fuertes tormentas que afectaron a Paraná durante el miércoles también provocaron inconvenientes en otras localidades de Entre Ríos. Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú registraron daños materiales, caída de árboles, problemas en el suministro eléctrico y anegamientos, según los reportes publicados por Elonce.

En Concordia, las intensas precipitaciones dejaron calles anegadas, árboles derribados y cables caídos en diferentes sectores. Uno de los episodios más destacados ocurrió en la intersección de Concejal Veiga y 11 de Noviembre, donde un semáforo cayó sobre la vía pública y permaneció encendido. Además, en calle Montevideo, antes de llegar a La Madrid, se reportaron postes de energía inclinados y cables sobre la calzada.

En Concepción del Uruguay, las fuertes ráfagas provocaron voladuras de techos, caída de árboles y postes afectados. También se registraron motocicletas derribadas por el viento y acumulación de agua en distintos puntos. En el barrio Santa Teresita, el temporal ocasionó el derrumbe de un tapial. Al momento del primer relevamiento periodístico, no se habían informado personas heridas.

Por su parte, Gualeguaychú sufrió lluvias intensas y cortes de energía eléctrica que afectaron a numerosos vecinos. La Cooperativa Eléctrica informó que se produjo un desenganche de la línea 3 y que un poste cayó sobre calle Ituzaingó, cerca de la Costanera. Entre las zonas perjudicadas estuvieron avenida Alsina, desde Jujuy hacia el norte, y sectores de Primera Junta hasta Nogoyá. Personal técnico trabajó para restablecer el servicio.

En tanto, en la zona rural de Gualeguay se registraron imágenes de una extensa formación tormentosa que avanzó sobre los campos antes de la llegada de las precipitaciones. Los videos reflejaron la magnitud del frente de tormenta que atravesó el sur entrerriano durante la jornada.

En San Salvador, las lluvias acumularon 32 milímetros hasta las 22 del miércoles, mientras que las fuertes ráfagas derribaron postes de luz en diferentes sectores. Los primeros informes no daban cuenta de personas heridas, aunque se aguardaba un relevamiento más completo de los daños materiales.